Der HSV trifft heute am 32. Spieltag der 2. Bundesliga auf Jahn Regensburg. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Zweitligaspiel live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 14. Mai, duelliert sich Jahn Regensburg mit dem HSV. Die Partie am 32. Spieltag der 2. Bundesliga ist für 13.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg angesetzt.

Der HSV befindet sich drei Spieltage vor Saisonschluss weiterhin mitten im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Den Hamburgern scheint aktuell im Aufstiegsrennen jedoch ein wenig die Luft auszugehen. Nur einen Sieg holte das Team von Tim Walter an den vergangenen vier Spieltagen. Der Tabellendritte liegt damit vier Zähler hinter den direkten Aufstiegsplätzen, der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim sind den Hamburgern etwas enteilt.

Am anderen Ende der Tabelle liegt dagegen Jahn Regensburg. Mit 28 Zählern liegt der heutige Gastgeber aktuell tief im Tabellenkeller. Die letzten beiden Partien verloren die Regensburger in der Liga, den letzten Sieg holte der Jahn am 24. Spieltag gegen Holstein Kiel. Um den drohenden Abstieg noch zu verhindern, sahen sich die Verantwortlichen von Jahn Regensburg unter der Woche gezwungen den Trainer zu wechseln. Auf der Bank der Regensburger nimmt ab heute Joseph Enochs Platz. Gelingt Jahn Regensburg mit dem Amerikaner auf der Trainerbank die Wende?

Jahn Regensburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Heim Auswärts Anpfiff So., 14.05. Hannover 96 SV Darmstadt 98 13.30 Uhr So., 14.05. SC Paderborn 1. FC Heidenheim 13.30 Uhr So., 14.05. Jahn Regensburg HSV 13.30 Uhr

© getty Das Team von Tim Walter liegt aktuell auf dem dritten Tabellenrang.

Jahn Regensburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge zeigt Sky am heutigen Tag das Duell zwischen Jahn Regensburg und dem HSV im TV auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Die Vorberichte zum Spiel starten dort um 13.00 Uhr, das Spiel kommentiert Roland Evers für den Pay-TV-Sender.

Die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und dem HSV könnt Ihr heute zudem in der Konferenz, mit den beiden weiteren Zweitligaspielen am Sonntag, sehen. Die Konferenz überträgt Sky auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event.

Am heutigen Mittag bieten sich Euch gleich mehrere Optionen, die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem HSV im Livestream zu verfolgen. Zum einen zeigt Sky die Begegnung live und vollumfänglich auf WOW und in der Sky-Go-App. Als Einzelstream seht Ihr das Duell am 32. Spieltag darüber hinaus auf OneFootball.

Jahn Regensburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: Urbig - Saller, S. Breitkreuz, Elvedi, Günther - Gimber - Caliskaner, Thalhammer - Singh, Owusu, Yildirim

Urbig - Saller, S. Breitkreuz, Elvedi, Günther - Gimber - Caliskaner, Thalhammer - Singh, Owusu, Yildirim HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

Jahn Regensburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX begleitet das Zweitligaspiel zwischen Jahn Regensburg und dem HSV für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 32. Spieltag - Die Tabelle