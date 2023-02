Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Tabellenführer SV Darmstadt 98 empfängt den HSV. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, wird hier erklärt.

In der 2. Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 25. Februar, so richtig zur Sache. Die aktuell beste Mannschaft der Liga trifft auf die zweitbeste - der SV Darmstadt 98 empfängt im Spitzenspiel der 22. Runde den HSV. Der Kracher im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

In der Tabelle liegen die beiden Mannschaften lediglich vier Punkte voneinander getrennt. Während der Hamburger SV seit fünf Spielen ohne Niederlage ist (von 15 möglichen Punkten konnten 13 eingefahren werden), liest sich die Serie der Hessen noch um einiges beeindruckender.

Lediglich eine Niederlage haben sie in der laufenden Zweitligasaison kassiert - und das am 1. Spieltag gegen den SSV Jahn Regensburg (0:2). Somit ist Darmstadt bereits seit 20 Ligaspielen ohne Niederlage. Auch eine andere Statistik spricht für Darmstadt: Das Hinrundenduell gegen Hamburg gewannen die Lilien mit 2:1.

Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um das Spektakel zwischen Darmstadt und dem HSV heute live zu verfolgen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Ein kleiner Teil der Zweitligaspiele wird in dieser Saison im Free-TV bei Sport1 übertragen. Dabei handelt es sich stets um das Samstagsspiel, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird - heute also Darmstadt 98 vs. HSV. Um 19.30 Uhr beginnt der Privatsender mit der Vorberichterstattung und bereitet die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen auf das Duell vor. Ruth Hofmann übernimmt dafür die Moderation.

Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Sky besitzt die Übertragungsrechte an der kompletten 2. Bundesliga und ist heute ebenfalls ein Anbieter, der das Spitzenspiel live und in voller Länge zeigt. Für die Partie werden gleich mehrere Sky-Sender genutzt: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event.

Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Weiters werden zum Duell auch mehrere Livestreams angeboten. Der Aufgabe nehmen sich die bereits erwähnten Sender, Sport1 und Sky, an. Während der Livestream bei Sport1 kostenlos ist, fallen für Sky Kosten an. Zugang zum Angebot bekommt man über zwei Wege: mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Zu guter Letzt ist die Begegnung auch bei OneFootball zu sehen. Für 3,99 Euro kann das Einzelspiel gekauft werden.

SPOX bietet all jenen, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, mit dem Liveticker eine weitere Alternative an. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen detailliert und im Minutentakt mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitliga-Topspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV.

Darmstadt 98 vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Darmstadt 98 vs. Hamburger SV

SV Darmstadt 98 vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 22

22 Datum: 25. Februar 2023

25. Februar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX

Darmstadt 98 vs. HSV: Voraussichtliche Aufsstellungen

Darmstadt: Schuhen - Riedel, C. Zimmermann, Isherwood - Ronstadt, Karic - Schnellhardt, Holland - Marvin Mehlem, Honsak - P. Tietz

Schuhen - Riedel, C. Zimmermann, Isherwood - Ronstadt, Karic - Schnellhardt, Holland - Marvin Mehlem, Honsak - P. Tietz HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag