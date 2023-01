1. FC Kaiserslautern: Andreas Luthe macht Drohungen gegen Familie öffentlich

Torhüter Andreas Luthe vom 1. FC Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben in den sozialen Medien Todesdrohungen von Anhängern von Hannover 96 gegen sich und seine Familie erhalten.

"Bekomme ganz widerliche Nachrichten von Hannover-96-Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbei gegangen", schrieb Luthe nach dem 3:1-Erfolg des FCK in Hannover bei Twitter.

Die Niedersachsen reagierten umgehend: "Von diesem widerlichen Verhalten Einzelner distanzieren wir uns ausdrücklich. Wer so etwas schreibt, hat nichts mit den Werten zu tun, für die Hannover 96 einsteht."

Zudem teilte der Klub mit, dass man in Kontakt mit Luthe stehe und ihn dabei unterstütze, die Verfasser zu identifizieren.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Luthes Ex-Klub Union Berlin wünschte via Twitter viel Kraft und schrieb: "Wir stehen an eurer Seite."