1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Magdeburg und der SV Darmstadt 98 beenden mit ihrem heutigen Spiel den 16. Spieltag der 2. Bundesliga. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht Ihr hier bei SPOX.

Im Rahmen des 16. Spieltags der 2. Bundesliga wurden bereits acht von neun Spielen absolviert. Eines fehlt also noch, nämlich das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Darmstadt 98. Dieses findet am heutigen Donnerstag, den 10. November, in der MDCC-Arena (Magdeburg) statt. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger pfeift die Begegnung pünktlich um 20.30 Uhr an.

Die Darmstädter können mit einem Sieg die Tabellenführung ausbauen, die der Hamburger SV gestern mit einer 0:1-Pleite gegen die SpVgg Greuther Fürth verpasst hat. Ein Sieg würde auch die Verlängerung der Ungeschlagen-Serie bedeutet, die bereits 14 Spiele lang ist. Gegner Magdeburg hingegen liegt zwar im unteren Tabellendrittel, ist aktuell jedoch auch in guter Form. Aus den vergangenen drei Partien nahmen die Blauweißen sieben Punkte mit.

© getty Die Lilien sind seit 14 Ligaspielen ungeschlagen.

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Darmstadt 98 zuständig. Als Rechteinhaber der 2. Bundesliga ist logischerweise der Pay-TV-Sender Sky einer davon. Gezeigt wird das Einzelspiel auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD, wo die Übertragungen um 20 Uhr losgehen und von Stefan Hempel kommentiert werden.

Sky ist zudem auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich, dafür wird jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Magdeburg vs. Darmstadt zählt auch zu den Zweitligaspielen, die im Free-TV bei Sport1 zu sehen sind - und zwar ebenfalls nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream. Um 19.30 Uhr werden die ersten Livebilder geliefert. Ruth Hofmann ist dabei als Moderatorin im Einsatz, Maik Franz übernimmt die Rolle des Experten. Das Spiel selbst wird dann von Hartwig Thöne und Markus Höhner kommentiert.

Außerdem bietet auch OneFootball die Partie im Livestream an. Dieser kostet 3,99 Euro.

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker lässt sich die Partie ebenfalls verfolgen. Bei SPOX wird das gesamte Spielgeschehen mit seinen wichtigsten Ereignissen im Minutentakt beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Darmstadt 98.

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98

1. FC Magdeburg vs. SV Darmstadt 98 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 10. November 2022

10. November 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle