In der 2. Bundesliga blickt heute alles auf ein bestimmtes Spiel - nämlich auf das Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Doch wer zeigt / überträgt das Spektakel überhaupt? SPOX hat die Antwort.

Der 12. Spieltag wird am heutigen Freitag, den 14. Oktober, mit einem Spektakel eröffnet. Im Rahmen des Hamburger Stadtderbys treffen die Rivalen aus dem Norden, FC St. Pauli und der Hamburger SV, aufeinander. Die Partie wird um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion angepfiffen, gespielt wird also im Stadion des FC St. Pauli, der im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht in Form ist.

Nach elf Spielen haben die Kiezkicker nur elf Punkte auf dem Konto, der HSV hingegen führt die Tabelle sogar an und ist seit sechs Partien ungeschlagen, gegen den 1. FC Kaiserslautern trennten sich die Rothosen zuletzt mit einem 1:1-Unentschieden, St. Pauli wartet schon seit sieben Partien auf einen Sieg.

Wer zeigt / überträgt Hamburger Derby St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream?

Da Sky die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga besitzt, ist der Pay-TV-Sender auch dafür verantwortlich, die Begegnung live und in voller Länge zu übertragen - sowohl einzeln als auch in Form einer Konferenz, da parallel zu St. Pauli vs. HSV auch die SpVgg Greuther Fürth und Hansa Rostock gegeneinander antreten. Das Hamburger Stadtderby ist auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit Toni Tomic als Kommentator um 18 Uhr zu sehen, die Konferenz wird bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event gezeigt.

© getty Der HSV ist aktuell Tabellenführer in der 2. Bundesliga.

Was Sky im Pay-TV anbietet, ist zudem auch im Livestream zu sehen. Zugang zum Stream von Sky bekommt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

Bei OneFootball lässt sich das Hamburger Derby ebenfalls live verfolgen. Für den Zugriff darauf benötigt Ihr hingegen kein Abonnement, den Einzelstream könnt Ihr für 3,99 Euro freischalten.

Wer zeigt / überträgt Hamburger Derby St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Die, die kein Sky-Abo oder OneFootball haben, können das Spielgeschehen im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

Wer zeigt / überträgt Hamburger Derby St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Smith, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic

Vasilj - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Smith, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Königsdörffer

Wer zeigt / überträgt Hamburger Derby St. Pauli vs. HSV heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Be gegnung: St. Pauli vs. Hamburger SV

St. Pauli vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 14. Oktober 2022

14. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion, (Hamburg-St. Pauli)

Millerntor-Stadion, (Hamburg-St. Pauli) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle