Der FC St. Pauli empfängt heute den Hamburger SV zum Hamburger Stadtderby. Bei SPOX seid Ihr mit dem Liveticker stets auf dem Laufenden.

Die deutschen Fußballfans dürfen sich heute in der 2. Bundesliga auf ein Spektakel freuen, denn die beiden Hamburger Klubs FC St. Pauli und Hamburger SV treffen zum ersten Derby der Saison aufeinander. SPOX tickert das Wichtigste für Euch live mit.

St. Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Derbys zählen zu den wichtigsten Spielen in einer Saison, da Spiele zwischen Rivalen wie es der FC St. Pauli und der Hamburger SV sind, besonders prestigereich sind. Blickt man auf die Ausgangssituation, kann eigentlich nur der HSV als Favorit gelten. Die Rothosen führen die 2. Bundesliga nämlich an, außerdem sind sie bereits seit sechs Spielen ungeschlagen. Dagegen ist der FC St. Pauli bereits seit sieben Spielen sieglos. In der abgelaufenen Saison gewann einmal St. Pauli, einmal der HSV.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen und im Millerntor-Stadion, der Spielstätte des FC St. Pauli, ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Hamburger Stadtderby. Der FC St. Pauli empfängt im Rahmen des 12. Spieltags den Stadtrivalen Hamburger SV.

St. Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung des Stadtderbys heute ist der Pay-TV-Sender Sky. Das Einzelspiel ist um 18 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen, als Teil der Freitagskonferenz - ebenfalls um 18 Uhr - bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW habt Ihr zudem auch die Möglichkeit, das Duell im Livestream zu verfolgen.

Bei OneFootball müsst Ihr 3,99 Euro zahlen, um das Spiel im Livestream freizuschalten.

St. Pauli vs. HSV, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Smith, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic

Vasilj - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Smith, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Königsdörffer

