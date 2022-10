Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit der Partie zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute der 13. Spieltag der 2. Bundesliga eröffnet. Hier lässt sich nachlesen, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 13. Spielrunde der 2. Bundesliga wird heute mit zwei Partien eröffnet, eine davon ist die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Gespielt wird dabei im Rostocker Ostseestadion. Als Unparteiischer sorgt Robert Kampka für Recht und Ordnung auf dem Platz.

Beide Mannschaften brauchen endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis: Während die Roten Teufel bereits seit sieben Spielen ohne Sieg sind - immerhin kassierten sie in dieser Zeit nur eine Niederlage -, liegt der bislang letzte Sieg der Rostocker vier Spiele zurück. Was die Tabellensituation betrifft, stehen die Lauterer trotzdem besser da. Sie sind aktuell Neunter, Rostock liegt auf Platz 13.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern will in der 2. Bundesliga bleiben.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Nachdem in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga bei Sky im Pay-TV und im Livestream zu sehen sind, ist die Übertragungssituation für Rostock gegen Kaiserslautern recht klar. Wer das Einzelspiel schauen möchte, wird bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) fündig, um 18 Uhr geht dort die Übertragung mit Oliver Seidler als Kommentator los.

Da parallel zu Rostock vs. Kaiserslautern mit SV Darmstadt vs. Holstein Kiel ein weiteres Spiel im Rahmen des 13. Spieltags heute stattfindet, bietet Sky eine Freitagskonferenz an, die beide Spiele beinhaltet. Diese wird bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event gezeigt (Übertragungsbeginn: 18 Uhr).

Im Livestream von Sky sind das Einzelspiel und die Konferenz ebenfalls zu sehen. Was Ihr dafür braucht, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Außerdem überträgt auch OneFootball das Spiel live und in voller Länge. Der Preis für dieses beträgt 3,99 Euro.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX liefert zu Rostock vs. Kaiserslautern auch einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Wechsel - Ihr verpasst auch garantiert nichts vom Spiel.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Hansa Rostock und Kaiserslautern.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - T. Meißner, van Drongelen, Ananou - M. Schröter, Rhein, Dressel, K. Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer

Kolke - T. Meißner, van Drongelen, Ananou - M. Schröter, Rhein, Dressel, K. Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer Kaiserslautern: Luthe - Bormuth, K. Kraus, Tomiak - Durm, Zuck - Niehues, Ritter - Klement - Boyd, Redondo

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. 1. FC Kaiserslautern

Hansa Rostock vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 21. Oktober 2022

21. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag