Im Abendspiel der 2. Bundesliga treffen heute der HSV und der KSC aufeinander. Das komplette Spiel verfolgen wir hier bei SPOX für Euch im Liveticker.

Der KSC ist heute Abend am 7. Spieltag der 2. Bundesliga beim HSV zu Gast. Wer das Duell für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

HSV vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem KSC wartet auf den HSV am heutigen Abend eine Mannschaft, die seit drei Spielen einen Lauf hat. Nach einem knappen Sieg gegen den SV Sandhausen, dem furiosen 6:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg und dem Sieg über Hansa Rostock, reist das Team von Christian Eichner mit viel Selbstvertrauen an. Aber auch der HSV konnte in dieser noch jungen Saison bereits vier Siege holen und befindet sich damit in der Spitzengruppe der 2. Liga.

Vor Beginn: Das Abendspiel der 2. Bundesliga beginnt heute um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem HSV und dem KSC.

HSV vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

HSV vs. KSC: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV und im kostenlosen Livestream zeigt Sport1 am heutigen Abend das Spiel zwischen dem HSV und dem KSC. Dort beginnt die Übertragung der Begegnung um 19.30 Uhr. Den Livestream des Senders findet Ihr auf sport1.de.

Sky zeigt heute das Abendspiel der 2. Bundesliga live im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ab 20.00 Uhr. Ab 20.25 seht Ihr die Partie zudem auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event.

Sky bietet Euch als Kunden mit WOW und der Sky-Go-App gleich zwei Optionen HSV vs. KSC heute im Livestream zu sehen. Diesen könnt Ihr alternativ, ganz ohne Abo, auch als Einzelstream auf OneFootball verfolgen.

2. Bundesliga, 7. Spieltag: Die Tabelle