2. Liga: Kempe bei Darmstadt-Sieg von Becher getroffen - Hansa Rostock und Arminia Bielefeld erfolgreich

Darmstadt 98 hat in der 2. Bundesliga zumindest vorerst den zweiten Tabellenplatz erobert. Nach zuvor drei Unentschieden gewannen die Lilien am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (2:0).

In der 65. Minute wurde Darmstadts Tobias Kempe bei einem Eckball von einem Becher aus dem FCN-Fanblock am Kopf getroffen. Das Spiel wurde trotz dieser unschönen Szene fortgesetzt. Kempe konnte weiterspielen.

Allerdings kann der Hamburger SV im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Abend (20.30 Uhr) wieder an den Hessen vorbeiziehen und Rang zwei belegen. Der Club verlor zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen und befindet sich im Mittelfeld.

Absteiger Arminia Bielefeld verschaffte sich mit dem zweiten Saisonsieg etwas Luft. Am 9. Spieltag setzten sich die Ostwestfalen nach einem Blitzstart gegen Holstein Kiel mit 4:2 (2:0) durch und verließen mit acht Punkten vorerst den Tabellenkeller.

Hansa Rostock schlägt den 1. FC Magdeburg

Im Ost-Duell behielt Hansa Rostock gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 3:1 (2:0) die Oberhand. Mit einem Doppelpack war Kai Pröger (30./41.) der Wegbereiter zum Sieg der Gastgeber gegen den Tabellenvorletzten, zudem traf Lukas Fröde (62.).

Hansa rangiert nach zuletzt drei Niederlagen im Mittelfeld. In der 84. Minute parierte Rostocks Torwart Markus Kolke einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Baris Atik, der allerdings in der 90.+4 für den Endstand sorgte.

Tobias Kempe (8.) und Phillip Tietz (27.) erzielten die Tore für Darmstadt im ersten Durchgang. Braydon Manu hatte Kempe mustergültig beim Führungstor bedient. Beim 2:0 war Kempe nach einem Eckball Wegbereiter, sodass Tietz per Kopf vollenden konnte.

Auf der Alm ließ Robin Hack (1.) die Gastgeber sofort jubeln, der Ex-Kieler Janni Serra (36.) und Masaya Okugawa (48.) legten nach. Doch Kiel steckte nicht auf. Alexander Mühling (59.) und Fin Bartels (68.) trafen für die Nordlichter (12), die durch die zweite Niederlage in Folge im Tabellenmittelfeld festhängen. Bryan Lasme (85.) machte mit dem 4:2 aber alles klar.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg - 3:1 Tore 1:0 Pröger (30.), 2:0 Pröger (41.) 3:0 Fröde (65.), 3:1 Atik (90.+4.) Aufstellung Rostock Kolke - Neidhart (85. Ananou), Malone, Roßbach, Scherff - Dressel, Fröde, Pröger (85. Fröling), Ingelsson (67. Lucoqui), Hinterseer (89. Breier) - Verhoek (67. Lee) Aufstellung Magdeburg Reimann - Bockhorn, Piccini (60. Lawrence), Gnaka, Bell Bell - A. Müller, Krempicki (76. Ceka), Condé - Kwarteng, Schuler (60. Ito), El Hankouri (60. Atik) Gelbe Karten Rostock : Neidhart (45.+1.), Fröde (74.)

: Neidhart (45.+1.), Fröde (74.) Magdeburg: Condé (59.), Gnaka (72.)

Nach Abpfiff: Das war es mit dem Liveticker zum Spiel zwischen Hansa Rostock und Magdeburg. Vielen Dank fürs Mitlesen.

Nach Abpfiff: Für Rostock geht es in der 2. Bundesliga nach der Länderspielpause am 1. Oktober ab 13 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Kiel weiter. Auf Magdeburg wartet am 2. Oktober ab 13:30 Uhr das Heimspiel gegen Jahn Regensburg.

Nach Abpfiff: Mit zwölf Punkten nach neun Spielen liegt Rostock nun in der Tabelle der 2. Bundesliga auf Rang 9. Aufsteiger Magdeburg hat hingegen weiterhin nur sieben Zähler auf dem Konto und liegt auf Rang 17.

Nach Abpfiff: Hansa Rostock hat am 9. Spieltag der 2. Bundesliga im Ostduell gegen Magdeburg einen 3:1-Heimsieg eingefahren. Den Grundstein für den souveränen Erfolg legten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit, als Pröger per Doppelpack eine 2:0-Führung für Hansa herstellte. Nach gut einer Stunde sorgte Fröde mit dem 3:0 für die Entscheidung. Danach verwaltete Rostock den Vorsprung recht souverän, musste jedoch in der Nachspielzeit durch Atik noch den Gegentreffer hinnehmen. Der Joker der Magdeburger verschoss davor bereits einen Elfmeter.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga im Liveticker - 2. Halbzeit

90.+4. | Und das war's! Rostock gewinnt 3:1.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Atik zum 3:1!

90.+4. | Toooooooor! Hansa Rostock - 1. FC MAGDEBURG 3:1! Atik mit dem Ehrentreffer! Der Joker der Gäste kommt nach einem zunächst abgeblockten Schuss aus etwa 13 Metern zum Abschluss und versenkt das Leder rechts im Eck zum 1:3 aus Sicht von Magdeburg.

90.+1. | Schiedsrichter Osmers ordnet in der zweiten Halbzeit vier Minuten Nachspielzeit an.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Wechsel Rostock

89. | Hinterseer darf auch noch kurz vor Ende der Partie vorzeitig vom Feld und für ihn kommt bei Hansa Stürmer Breier zu einem Einsatz für ein paar Minuten.

88. | Nach dem verschossenen Elfmeter wirkt Magdeburg nun komplett konsterniert, nach vorne ging eigentlich in der gesamten zweiten Halbzeit nicht sonderlich viel.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Doppelwechsel Rostock

85. | Auch Rostocks Doppeltorschütze Pröger geht unter großem Applaus der Hansa-Fans vom Feld und für ihn kommt Fröling zu einem Kurzeinsatz.

85. | Bei den Rostockern geht Neidhart nach ordentlicher Leistung kurz vor dem Ende vom Platz und für ihn darf Ananou noch für ein paar Minuten mitwirken.

84. | Atik verschießt! Der eingewechselte Magdeburger schießt den Freistoß flach ins linke Eck, aber nicht platziert genug. Kolke taucht ab und kann das Leder abwehren.

83. | Elfmeter für Magdeburg! Malone fährt im Strafraum das Bein gegen Ito aus, der Japaner fällt und Schiedsrichter Osmers entscheidet sofort auf Strafstoß.

81. | Gut zehn Minuten sind in Rostock noch zu spielen, die Hansa-Fans feiern schon den bevorstehenden Heimsieg im Ostduell gegen Magdeburg.

79. | Magdeburg fällt auch weiterhin in der Offensive recht wenig ein. Die Einwechslungen von Coach Tietz haben nicht wirklich dazu geführt, dass die Gäste in der Schlussphase noch mal zu deutlich mehr Chancen kommen.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Wechsel Magdeburg

76. | Magdeburg-Coach Tietz nimmt Krempicki aus dem Spiel und bringt für ihn Ceka in die Partie.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Gelb für Fröde

74. | Torschütze Fröde kassiert für das Wegschubsen gegen Conde nach einem Foulpfiff die Gelbe Karte.

72. | Bell Bell hält aus ungefähr 25 Metern einfach mal drauf, sein Versuch geht gut einen Meter rechts oben am Tor vorbei.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Gelb für Gnaka

72. | Für Magdeburgs Gnaka gibt es nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld gegen Hinterseer die nächste Gelbe Karte der heutigen Partie.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Doppelwechsel Rostock

67. | Auch Stürmer Verhoek hat bei den Gastgebern für heute Feierabend, für den Niederländer darf nun Lee ran.

67. | Für Ingelsson bringt Rostock-Coach Härtel nun Lucoqui als Joker in die Partie.

65. | Gut 25 Minuten vor dem Ende führt Hansa Rostock durch den Doppelpack von Pröger und den kürzlichen Treffer von Fröde mit 3:0 gegen Magdeburg. Damit dürfte diese Partie wohl entschieden sein.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Fröde zum 3:0!

65. | Tooooooooor! HANSA ROSTOCK - 1. FC Magdeburg 3:0! Fröder schiebt ein! Nachdem sich zunächst Ingelsson rechts im Strafraum stark behauptet, spielt er an den langen Pfosten, wo Fröde lauert und das Leder links ins Eck zum 3:0 einschiebt. Anschließend dauerte es recht lange, weil das Tor wegen einer möglichen Abseitsstellung gecheckt werden musste. Doch aus dem Kölner Keller das Okay für das Tor von Fröde.

62. | Gut eine Stunde ist im Ostseestadion rum, immer noch führt Hansa Rostock durch den Doppelpack von Pröger mit 2:0 gegen Magdeburg.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Dreifachwechsel Magdeburg

60. | Zudem ersetzt Atik bei den Magdeburgern El Hankouri in der Offensive.

60. | Für Gäste-Verteidiger Piccini ist nun auch nach genau einer Stunde Feierabend, für ihn darf Lawrence ran.

60. | Bei Magdeburg versucht es Coach Tietz nun mit einem Dreifachwechsel. Für Schuler kommt Ito in die Partie.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Gelb für Condé

59. | Magdeburgs Conde sieht für ein Foulspiel im Mittelfeld die Gelbe Karte.

59. | Fast das 3:0! Ingelsson kommt rechts im Strafraum nach Zuspiel von Pröger aus ungefähr neun Metern zum Abschluss. Er schießt allerding sehr unplatziert, direkt auf den Körper von Keeper Reimann. Das hätte eigentlich das 3:0 für Hansa sein können bzw. fast sein müssen.

57. | In dieser Phase der Partie überlässt Rostock den Magdeburger eigentlich komplett das Aufbauspiel, Hansa greift erst ab der Mittellinie aggressiv an.

55. | Aus dem Mittelfeld spielt El Hankouri den Ball steil in den Strafraum, aber Schuler kommt an dieses Anspiel letztlich nicht mehr heran.

53. | Rostocks Roßbach ist angeschlagen, er muss nun erst einmal auf dem Spielfeld behandelt werden. Van Drongelen macht sich auch schon mal warm, falls er für Roßbach eingewechselt werden muss.

51. | In den ersten Minuten nach Wiederbeginn lassen es beide Teams noch etwas ruhiger angehen.

49. | Pröger hat nach seinem Doppelpack nun Selbstvertrauen ohne Ende. Am eigene Strafraum geht der Offensivmann ins Dribbling und lässt seinen Gegenspieler dabei einfach stehen.

47. | Beide Trainer verzichteten zur Pause auf personelle Veränderungen und vertrauen zunächst weiterhin ihren jeweiligen Startformationen.

45. | Weiter geht's!

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga im Liveticker - Halbzeitpause

Halbzeit | Zur Halbzeit der Zweitliga-Partie zwischen Rostock und Magdeburg führen die Gastgeber durch eienn Doppelpack von Pröger mit 2:0. Insgesamt sahen die Fans im Ostseestadion allerdings ein doch recht ausgeglichenes Spiel, in dem auch Magdeburg einige Chancen hatte.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+2. | Halbzeit in Rostock.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Gelb für Neidhart

45.+1. | Rostocks Neidhart sieht für ein taktisches Foulspiel im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der heutigen Begegnung.

45. | Schiedsrichter Osmers ordnet in der ersten Halbzeit eine Minute Nachspielzeit an.

44. | Nach einem Freistoß von rechts aus dem Halbfeld an den langen Pfosten kommt Hinterseer aus ungefähr sieben Metern zum Kopfball. Er bringt nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Torhüter Reimann das Leder reicht einfach fangen kann.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Pröger zum 2:0!

41. | Toooooooooor! HANSA ROSTOCK - 1. FC Magdeburg 2:0! Pröger schnürt den Doppelpack! Der Rostocker Neuzugang kommt nach einer Ecke von links an den langen Pfosten unbedrängt volley zum Abschluss. Er trifft den Ball voll und knallt ihn unhaltbar ins lange Eck zum 2:0 für Hansa. Für Pröger ist es bereits das vierte Saisontor.

38. | Torschütze Pröger kommt bei einer flachen Hereingabe von links an den kurzen Pfosten noch mit der Fußspitze dran und versucht den Ball so ins lange Eck zu befördern. Letztlich fehlen nur ein paar Zentimeter zum möglichen 2:0 für die Rostocker.

36. | Im Anschluss an eine Flanke von rechts am Strafraum durch Kwarteng kommt Krempicki aus etwa sechs Metern zum Kopfball. Das Leder wird noch leicht abgefälscht und landet so über dem Tor.

33. | Nach gut einer halben Stunde hält dieses Spiel, was sich die Fans davon versprochen haben: Es ist ein hochemotionales Duell der beiden Ostklubs auf fußballerisch gutem Niveau mit bereits zahlreichen Chancen.

31. | Fast der Ausgleich! Direkt nach dem Anstoß spielen die Gäste nach vorne und kommen durch Schuler zu einer Riesenmöglichkeit. Er wird von Kwarteng rechts in den Strafraum geschickt und schließt aus etwa 13 Metern ab. Der Schuss des Stürmers geht nur wenige Zentimeter links unten am Pfosten vorbei.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: Pröger zum 1:0!

30. | Toooooooooor! HANSA ROSTOCK - 1. FC Magdeburg 1:0! Pröger schlägt zu! Bockhorn verliert den Ball im Mittelfeld und das rächt sich für die Gäste. Anschließend kommt der Ball über Ingelsson nach rechts an den Strafraum zu Pröger und dessen präziser Abschluss landet zur 1:0-Führung für die Rostocker genau links unten im Eck.

29. | Nach einer Flanke von links aus dem Halbfeld an den Strafraum bekommt Schuler noch den Kopf dran, letztlich geht der Ball aber einige Meter rechts am Tor vorbei.

28. | Bei Hansa geht heute aufgrund der kopfballstarken Stürmer Verhoek und Hinterseer verständlicherweise sehr viel mit hohen Bällen. Und auch die Einwürfe von Malone werden so zu einem offensiven Stilmittel, denn diese kann der US-Amerikaner fast so weit ins Zentrum bringen, wie so manch andere Spieler Eckbälle.

26. | Tolle Parade! Kwarteng zieht von rechts am Strafraum aus etwa 17 Metern in Richtung linkes Eck ab. Keeper Kolke taucht ab und lenkt den Ball überragend mit einer Hand nach links neben das Tor ab.

23. | Nach einem Zweikampf zwischen Schuler und Malone gibt es kurz Aufregung, aber Schiedsrichter Osmers stand direkt daneben und beruhigt die Gemüter schnell wieder. Der Unparteiische kommt damit weiterhin ohne Gelbe Karte aus.

22. | Nun hat auch Rostock eine erste Topchance und zwar durch Hinterseer. Der Österreicher sprintet nach einer Kopfballverlängerung von Verhoek in die Tiefe und steht plötzlich alleine vor Keeper Reimann. Der Schlussmann der Magdeburger macht sich groß und kann den nicht optimale Lupfer von Hinterseer somit abwehren.

21. | Gut 20 Minuten sind im Duell zwischen Rostock und Magdeburg gespielt. Es steht zwar noch 0:0, allerdings hatten die Gäste kürzlich die erste Topmöglichkeit in der heutigen Partie.

18. | Topchance für Magdeburg! Schüler wird links im Strafraum ideal bedient, er scheitert im Eins gegen Eins an Kolke, der Ball geht aber dennoch in Richtung Tor. Scherff passt auf und klärt überragend per Kopfball vor der Linie. Er setzt den Ball irgendwie an die Latte und von dort springt er eben zurück ins Spiel und direkt in die Hände von Keeper Kolke - was für eine verrückte Aktion!.

17. | Kwarteng schießt einen Freistoß aus ungefähr 25 Metern, trifft bei seinem Versuch aber lediglich die Rostocker Mauer.

15. | Magdeburgs Stürmer Schuler kommt links im Strafraum aus etwa elf Metern zum Schuss. Er knallt das Leder an das Außennetz.

14. | Obwohl es hier ein Ostderby ist, ist die Partie bislang extrem fair. Es gibt kaum Unterbrechungen wegen Foulspielen, somit hat Schiedsrichter Osmers in der ersten rund Viertelstunde einen recht einfachen Job im Ostseestadion.

12. | Für Rostock-Coach Härtel ist natürlich heute ein ganz besonderes Spiel, schließlich geht es für ihn mit Magdeburg gegen seinen Ex-Klub, mit dem er einst den Zweitliga-Aufstieg schaffte.

9. | Nach ganz kurzer Abtastphase geht es mittlerweile schon recht zügig zur Sache, beflügelt durch eine tollen Stimmung auf den Rängen des Rostocker Ostseestadions.

6. | Rostocks Dressel hält aus ungefähr 20 Metern in Richtung rechtes Eck drauf. Keeper Reimann kann den Flachschuss sicher parieren.

5. | Rostocks Hinterseer hat sich ohne Fremdeinwirkung leicht verletzt. Er knickte beim Versuch eines Befreiungsschlages richtig übel um. Nach kurzer Verschnaufpause geht es für den Angreifer aber erst einmal weiter.

4. | Nach einem Freistoß von Kwarteng an den kurzen Pfosten köpft Ingelsson das Leder ins Toraus.

3. | In den ersten Minuten dieses Ostduells zwischen Rostock und Magdeburg gibt es ein klassisches Abtasten.

1. | Los geht es in Rostock.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Harm Osmers.

Vor Beginn | Zuletzt trafen Rostock und Magdeburg in Pflichtspielen in der 3. Liga der Saison 2020/21 aufeinander. Damals gab es zunächst am 12. Spieltag ein 1:1 in Magdeburg und in der Rückrunde siegte Magdeburg dann mit 2:0 an der Ostsee.

Vor Beginn | Besser lief es vor einer Woche für den 1. FC Magdeburg. Der Aufsteiger kam gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth zu einem 2:1-Heimsieg. Piccini und Kwarteng trafen dabei für die Gastgeber.

Vor Beginn | Am zurückliegenden Spieltag musste sich Hansa Rostock auswärts in Düsseldorf mit 1:3 geschlagen geben. Dabei traf Fröde für den Ostsee-Klub zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 61. Minute. Für Düsseldorf konnten sich Kownacki, Sobottka und Iyoha in die Torschützenliste eintragen.

Vor Beginn | Etwas schwächer ist hingegen Aufsteiger Magdeburg in die Zweitliga-Saison gestartet. Aber auch die Mannschaft von Trainer Tietz hat bereits sieben Punkte, lag damit vor Beginn des 9. Spieltages immerhin auf Platz 15 und damit unmittelbar vor der Abstiegszone bzw. dem Abstiegs-Relegations-Rang.

Vor Beginn | Die Rostocker haben bislang neun Zähler sammeln können, damit lag das Team von Coach Härtel vor Beginn des 9. Spieltages auf Rang 12 der Tabelle.

Vor Beginn | In der Tabelle der 2. Bundesliga liegen nach den bisherigen acht Begegnungen zwei Punkte zwischen den heutigen Kontrahenten Hansa Rostock und 1. FC Magdeburg.

Vor Beginn | Magdeburg-Coach Tietz vertraut exakt jener Startelf, die zuletzt mit 2:1 gegen Greuther Fürth gewinnen konnte.

Vor Beginn | Bei Hansa Rostock gibt es im Vergleich zur 1:3-Niederlage zuletzt in Düsseldorf ein paar Veränderungen. Roßbach, Malone, Scherff und Hinterseer dürfen heute statt van Drongelen, Ananou, Lucoqui und Thiel von Beginn an ran.

Vor Beginn | Die Rolle des Unparteiischen wird Harm Osmers einnehmen. Für den Hannoveraner ist es wettbewerbsübergreifend der 10. Einsatz in dieser Saison.

Vor Beginn | Ausgetragen wird das Match im Ostseestadion zu Rostock. Der Anpfiff ist für 13 Uhr vorgesehen.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg.

