Mit der heutigen Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn startet die 2. Bundesliga in den vierten Spieltag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Eröffnungsspiel des vierten Spieltags ist direkt ein Knaller: Mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn stehen sich zwei Teams gegenüber, die auf hervorragende Art und Weise in die neue Saison gestartet sind. So konnte der Aufsteiger aus Lautern bislang überraschende sieben Punkte einsammeln, die Paderborner kommen immerhin auf sechs.

Somit bekleiden die zwei Mannschaften aktuell den zweiten respektive dritten Platz der Tabelle. Auch wenn die Spielzeit 2022/23 noch in den Kinderschuhen steckt, so kann man durchaus daraus ableiten, dass einige richtige Entscheidungen in der Sommerpause getroffen worden sind.

Das letzte direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand übrigens im Februar 2016 statt. Damals setzten sich die Roten Teufel mit 4:0 bei den Paderbornern durch. Kann der SCP mehr als sechs Jahre später Wiedergutmachung betreiben?

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb : 2. Bundesliga

: 2. Bundesliga Spieltag : 4

: 4 Datum : Freitag, 12. August

: Freitag, 12. August Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match besitzt das Pay-TV-Unternehmen Sky. Alle Infos zum benötigten Abonnement sowie zu den Ausstrahlungszeiten gibt’s im folgenden.

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

Um die Partie im linearen Fernsehen zur verfolgen, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Sky Q-Abonnements sein. Das günstigste Angebot ist das Bundesliga-Paket und liegt derzeit bei monatlichen 20 Euro im Jahrestarif. Damit könnt Ihr auf alle Spiele der 2. Bundesliga sowie alle Samstagsspiele der ersten Bundesliga zugreifen.

Wem das noch nicht reicht, der oder die kann sich für fünf Euro zusätzlich pro Monat auch noch alle weiteren Sky-Inhalte sichern. Alle notwendigen Infos, findet Ihr hier.

Insofern Ihr eines der genannten Pakete bereits besitzt, müsst Ihr nur noch den Kanal Eurer Wahl aufrufen: So wird das Einzelspiel mit Kommentator Klaus Veltmann auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein, die Konferenz zusammen mit der Begegnung Nürnberg gegen Heidenheim findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1. Beide Übertragungen nehmen um 18.00 Uhr ihren Anfang.

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV

Wer sich die Begegnung dagegen im Livestream zu Gemüte führen will, muss Kundin oder Kunde der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) sein. Genauer gesagt müsst Ihr das sogenannte Livesport-Paket abonniert haben. Dieses umfasst jegliche Sportinhalte, die Sky derzeit zur Verfügung stehen. Neben der zweiten Bundesliga also auch alle Samstagsspiele der ersten Bundesliga sowie alle Sessions dieser Formel 1-Saison.

Darüber hinaus kommen hier auch Fans weiterer Sportarten, wie Tennis, Golf, Eishockey und Handball auf Ihre Kosten. Weitere Infos gibt’s über den nachfolgenden Link.

Alternativ dazu könnt Ihr auch die Übertragung des Einzelspiels erwerben. Möglich ist das über die Seite OneFootball, die dieses Modell in Kooperation mit Sky bereit seit letzter Saison in petto hat. Der Preis für die Partie beträgt 3,99 Euro. Weitere Infos gibt’s hier.

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Eine dritte Möglichkeit stellt unser hauseigener Liveticker dar. Dieser ist im Gegensatz zu allen Alternativen komplett kostenfrei. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht’s zum Liveticker der Partie Kaiserslautern vs. Paderborn

1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Jahn Regensburg 3 2 1 0 5:0 5 7 2 1. FC Kaiserslautern 3 2 1 0 6:4 2 7 3 SC Paderborn 07 3 2 0 1 10:4 6 6 4 1. FC Heidenheim 1846 3 2 0 1 4:1 3 6 5 Hamburger SV 3 2 0 1 3:1 2 6 6 Fortuna Düsseldorf 3 2 0 1 4:3 1 6 6 SV Sandhausen 3 2 0 1 4:3 1 6 8 Hansa Rostock 3 2 0 1 3:2 1 6 9 SV Darmstadt 98 3 2 0 1 3:3 0 6 10 Holstein Kiel 3 1 2 0 6:5 1 5 11 1. FC Nürnberg 3 1 1 1 4:3 1 4 12 FC St. Pauli 3 1 1 1 6:6 0 4 13 1. FC Magdeburg 3 1 0 2 5:6 -1 3 14 SpVgg Greuther Fürth 3 0 2 1 3:5 -2 2 15 Hannover 96 3 0 1 2 5:8 -3 1 16 Karlsruher SC 3 0 1 2 3:9 -6 1 17 Arminia Bielefeld 3 0 0 3 2:7 -5 0 18 Eintracht Braunschweig 3 0 0 3 0:6 -6 0

