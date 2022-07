Schon seit einigen Jahren bestreitet die 2. Bundesliga ihren Saisonauftakt drei Wochen vor der Bundesliga. Doch warum beginnt der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga so viel früher? SPOX klärt auf.

Die Saison 2022/23 steht vor der Tür! Schon drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt, startet die 2. Bundesliga am Freitag, den 15. Juli mit dem 1. Spieltag.

2. Bundesliga: Warum beginnt die 2. Liga drei Wochen vor der Bundesliga?

Die DFL terminiert den Saisonauftakt der 2. Liga schon seit längerer Zeit drei Wochen vor dem Start der Bundesliga. Seit mehr als zehn Jahren bestreiten die Teams der 2. Bundesliga ihren Saisonauftakt drei Wochen vor dem Start der höchsten Spielklasse in Deutschland. Zu Beginn wurde das Konzept der DFL kritisch betrachtet, die Terminplanung hat sich dennoch seit einigen Jahren etabliert.

Die Bundesliga besitzt eine hohe mediale Stahlkraft und steht damit, gerade zu Beginn der Saison, im Rampenlicht der Zuschauer und Fans. Bei zeitgleichem Beginn der Ligen, rückte die 2. Bundesliga in der Vergangenheit zu Beginn der Saison in den Hintergrund und wurde vom Start der 1. Liga überstrahlt.

Die DFL reagierte darauf und verlegte den Auftakt der neuen Zweitliga-Saison drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt. Die 2. Bundesliga rückt damit für drei Wochen in den alleinigen Fokus der Zuschauer und Medien und ist damit für alle Fußballfans die Anlaufstelle vor dem Bundesliga-Start, der in diesem Jahr für den 5. August terminiert ist.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Termin Begegnung 15. Juli, 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 16. Juli, 13.00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel 16. Juli, 13.00 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 16. Juli, 13.00 Uhr SV Sandhausen - DSC Arminia Bielefeld 16. Juli, 13.00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 16. Juli, 20.30 Uhr 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf 17. Juli, 13.30 Uhr SC Paderborn 07 - Karlsruher SC 17. Juli, 13.30 Uhr Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim 1846 17. Juli, 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

Die Zweitliga-Saison 2022/23 beginnt am Freitag, den 15. Juli, um 20.30 Uhr mit dem Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Für den Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern markiert die Partie die Rückkehr in die 2. Bundesliga. In der Saison 2017/18 steigen die Roten Teufel nämlich in die 3. Liga ab.

© getty Der HSV startet mit dem Duell gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison.

Ein weiteres Highlight am 1. Spieltag ist die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. In der vergangenen Saison befanden sich die beiden Teams lange im oberen Drittel der Tabelle, der FC St. Pauli war darüber hinaus lange dabei im Kampf um den Aufstieg, zog am Ende jedoch den Kürzeren.

Den Aufstieg in die Bundesliga verpasste zudem der HSV nur äußerst knapp. In der Relegation musste sich der Hamburger SV Hertha BSC geschlagen geben. Zum Auftakt des 1. Spieltags ist das Team von Tim Walter bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

2. Bundesliga 2022/23: Teams