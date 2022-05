Der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden bestreiten heute ihr Hinspiel in der Relegation für die 2. Bundesliga. Wer das Duell live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der Kampf um die 2. Bundesliga beginnt am heutigen Freitag, den 20. Mai, mit dem ersten von zwei Spielen in der Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern, dem Dritten der 3. Liga, und Dynamo Dresden, dem Sechzehnten der 2. Bundesliga. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg (Kaiserslautern).

Am Dienstag, den 24. Mai, sehen sich die beiden Mannschaften erneut, wenn in Dresden das Rückspiel ansteht.

Was in der Relegation neu ist: Die Auswärtstorregel wird bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel nicht mehr angewandt. Stattdessen wird mit einer Verlängerung, die zweimal 15 Minuten lang ist, der Sieger ermittelt. Sollte es danach immer noch keinen Sieger geben, gibt es Elfmeterschießen.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Zwei Anbieter sind für die Übertragung des heutigen Hinspiels zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden verantwortlich.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern kämpft gegen Dynamo Dresden um einen Platz in der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Pay-TV?

Zum einen überträgt Sky die Partie im Pay-TV. Um nichts aus Kaiserslautern zu verpassen, müsst Ihr um 20 Uhr den Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) anmachen. Dort wird das Duell live und in voller Länge übertragen.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV?

Der zweite Anbieter, der sich um die Übertragung kümmert, ist SAT.1. Somit gibt es zum Relegations-Spektakel heute auch eine Free-TV-Übertragung, die um 19.30 Uhr mit der Countdown-Show losgeht.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Livestream?

Außerdem überträgt SAT.1 das Spiel auch im Livestream - nämlich auf ran.de. Zugang zu diesem erhaltet Ihr völlig kostenlos und ohne Abonnement, was man vom Livestream bei Sky nicht sagen kann. Auch der Pay-TV-Sender bietet zum Spiel einen Stream an. Wer diesen aufrufen möchte, braucht jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute im Liveticker?

SPOX tickert das Spiel heute im Liveticker mit. Somit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Kaiserslautern passiert. Tore, Elfmeter, Platzverweise - wir beschreiben für Euch die wichtigsten Szenen.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Wettbewerb: 2. Bundesliga (Relegation)

2. Bundesliga (Relegation) Runde: Hinspiel

Hinspiel Datum: 20. Mai 2022

20. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Sky, SAT.1

Livestream: SkyGo, SkyTicket, ran.de

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, Relegation: Die beiden Spiele