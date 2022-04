Werder Bremen vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga wird heute das Nordderby zwischen Werder Bremen und Holstein Kiel ausgetragen. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nordderby in der 2. Bundesliga! Am 32. Spieltag treffen der Tabellenführer Werder Bremen und Holstein Kiel aufeinander. Das Spiel am heutigen Freitag (29. April) wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Die Bremer sind nach dem sensationellen 4:1-Sieg über den FC Schalke 04 auf Rang eins der Zweitliga-Tabelle angelangt. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Dritten aus Darmstadt drei Punkte. Wollen die Grün-Weißen den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse schaffen, braucht es weiterhin noch einige Punkte. Den Anfang können sie heute gegen Kiel machen.

© getty Niclas Füllkrug hat in der Saison 2021/22 16 Ligatore für Werder Bremen erzielt.

Werder Bremen vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Nordderby zwischen Werder Bremen und Holstein Kiel heute live und in voller Länge schauen möchte, hat zwei Möglichkeiten: einerseits Sky, andererseits OneFootball.

Sky besitzt die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und zeigt heute neben Werder Bremen auch die vier Parallelspiele des 32. Spieltags. Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anmachen. Dort wird Bremen gegen Kiel nämlich um 17.30 Uhr übertragen. Das Duell könnt Ihr zudem auch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) als Teil der heutigen Zweitliga-Konferenz mitverfolgen. Auch die Übertragung dafür geht um 17.30 Uhr los.

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky zum Nordderby auch einen kostenpflichtigen Livestream an. Diesen könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bei OneFootball könnt Ihr das Einzelspiel gegen eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro kaufen.

Werder Bremen vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Die, die keinen Zugang zum Angebot von Sky oder OneFootball haben, können die Partie auf eine andere Art und Weise verfolgen - mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Torchancen - Ihr verpasst auch garantiert nichts. Außerdem wird auch die Konferenz im Liveticker angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Werder Bremen und Holstein Kiel.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Werder Bremen vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Rapp, Friedl, A. Jung - Weiser, C. Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Rapp, Friedl, A. Jung - Weiser, C. Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch Holstein Kiel: Dähne - Korb, Si. Lorenz, Thesker, van den Bergh - Holtby - Mühling, Porath - Skrzybski, Reese - Wriedt

Werder Bremen vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Werder Bremen vs. Holstein Kiel

Werder Bremen vs. Holstein Kiel Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 29. April 2022

29. April 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion (Bremen)

Wohninvest Weserstadion (Bremen) TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle