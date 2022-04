Werder Bremen empfängt in der 2. Bundesliga Holstein Kiel. SPOX begleitet die Begegnung am 32. Spieltag im Liveticker.

Nach dem deutlichen 4:1 bei Schalke 04 will Werder Bremen die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigen. Dafür sollte ein Heimsieg gegen Holstein Kiel her. SPOX tickert den 32. Spieltag live mit.

Werder Bremen vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Werder hat mit seinen 57 Punkten derzeit einen Zähler Vorsprung auf Schalke, zwei auf Darmstadt, vier auf den FC St. Pauli. Es geht also weiterhin sehr eng zu. Kiel ist übrigens Zwölfter.

Vor Beginn: Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute ab 18.30 Uhr von gleich fünf Begegnungen eröffnet. Eine davon: Werder Bremen empfängt Holstein Kiel im Weserstadion. Mit dem 4:1 beim FC Schalke 04 im Rücken und der Tabellenführung geht das Team von Ole Werner, der übrigens auf seinen Ex-Verein trifft, als Favorit in die 90 Minuten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Werder Bremen vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im Liveticker - voraussichtliche Aufstellungen

Werder: Pavlenka - Rapp, Friedl, Jung - Weiser, Gruev, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Kiel: Dähne - Korb, Lorenz, Thesker, van den Bergh - Holtby - Mühling, Porath - Skrzybski, Reese - Wriedt

Werder Bremen vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Werder und Kiel heute live im TV und Livestream sehen möchte, der muss auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge.

Die Übertragung findet auf Sky Sport Bundesliga 3 statt, Kommentator ist Hansi Küpper. Die Vorberichte beginnen um 17.30 Uhr, dazu könnt Ihr das Duell dann auch per Livestream verfolgen. Zur Verfügung stehen hierfür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

