Im Nachholspiel des 26. Spieltages empfängt der Hamburger SV das Team von Erzgebirge Aue. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Gleich für beide Mannschaften ist die heutige Partie in der 2. Bundesliga von großer Bedeutung: Auf der einen Seite benötigt der HSV dringend einen Dreier, um im Aufstiegskampf noch gesprächsfähig zu sein. Auf der einen Seite sind die Probleme sogar noch akuter: Mit 19 Punkten nach 27 Spielen ist Aue derzeit auf dem 17. und damit direkten Abstiegsplatz anzufinden. Wie dieses richtungsweisende Spiel verläuft, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

HSV vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ursprünglich sollte das Spiel bereits am 12. März ausgetragen werden. Grund für die Verlegung war der Corona-Ausbruch beim Hamburger SV. Nach einer Vielzahl an Fällen standen dem Sportverein am Spieltag lediglich noch 13 Feldspieler sowie vier Torhüter zur Verfügung.

Vor Beginn: Ausgetragen werden soll die Begegnung im Hamburger Volksparkstadion. Der Spielbeginn wurde auf 18.30 Uhr terminiert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie HSV vs. Erzgebirge Aue.

HSV vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze Aue: Männel - Strauß, Gonther, Cacutalua, Barylla - Schreck, Fandrich - Kühn, Nazarov, Hochscheidt - Jonjic

HSV vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Match wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Ihr könnt Euch die Partie entweder im linearen Fernsehen mittels des Sky Sport-Pakets zu Gemüte führen oder aber auch im Livestream via Internet mithilfe der Plattform Sky Ticket.

Zu sehen sein wird die Begegnung ab 18.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Als Kommentator ist Hannes Herrmann im Einsatz.

