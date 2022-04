Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute Dynamo Dresden das Team von Holstein Kiel. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 30. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Bundesliga, Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Auf geht's in den 30. Spieltag der 2. Bundesliga! Da gestern wegen Karfreitag in den deutschen Profiligen nicht gespielt wurde, finden die ersten Spiele erst am heutigen Samstag, 16. April, statt. Eines von vier Spielen in der 2. Bundesliga ist heute Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Dieses wird um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Kiel hat sich am vergangenen Sonntag durch einen Heimsieg gegen den HSV den größten Abstiegssorgen entledigt. Mit 37 Punkten liegen die Norddeutschen im gesicherten Mittelfeld - neun Punkte vor dem heutigen Gegner. Mit dem direkten Abstieg wird Dresden höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun haben, liegt Dynamo doch neun Punkte vor den beiden Schlusslichtern FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue. Es droht aber der Gang in die Relegation. Der SV Sandhausen hat als Tabellen-15. bereits sechs Punkte mehr auf dem Konto als Dresden. Nach zwei Niederlagen in Serie hat sich die Situation für Dynamo in den vergangenen Wochen sogar noch verschlimmert.

In der Hinrunde gewann Kiel mit 2:1 gegen Dresden. Wollen die Sachsen die Relegation noch umgehen, sollte es heute die Revanche in Form von drei Punkten geben.

2. Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 16. April 13.30 Uhr Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Samstag, 16. April 13.30 Uhr SV Sandhausen FC St. Pauli Samstag, 16. April 13.30 Uhr Dynamo Dresden Holstein Kiel Samstag, 16. April 20.30 Uhr Hamburger SV Karlsruher SC Sonntag, 17. April 13.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Nürnberg Sonntag, 17. April 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Schalke 04 Sonntag, 17. April 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue Sonntag, 17. April 13.30 Uhr Hansa Rostock Jahn Regensburg Sonntag, 17. April 13.30 Uhr FC Ingolstadt SC Paderborn

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung von Dresden vs. Kiel im TV und im Livestream ist heute exklusiv Sky verantwortlich. Wer das Spiel live verfolgen will, der benötigt also ein Abo des Pay-TV-Senders. Das Paket Bundesliga ermöglicht es allen, die Spiele der 2. Bundesliga bei Sky live zu verfolgen (Hier findet Ihr eine Übersicht zu den momentan angebotenen Sky-Abos und deren Preisen).

Auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) kommentiert Dominik Müller Dresden vs. Kiel. Übertragungsbeginn ist um 13 Uhr. Da parallel drei weitere Zweitligaspiele stattfinden, könnt Ihr Dresden vs. Kiel auch als Teil der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) live verfolgen, natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie beim Einzelspiel.

Kunden des Pay-TV-Senders können das Spiel mittels der kostenlosen App SkyGo auch im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen. Wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen will, muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen. Im Jahresabo wird das benötigte Supersport-Ticket derzeit für monatlich 19,99 Euro angeboten, ein Monatsabo kostet 29,99 Euro.

Ohne ein Abo abschließen zu müssen, könnt Ihr den Sky-Livestream zu Dresden vs. Kiel auch bei OneFootball verfolgen. Ganz kostenlos ist aber auch das nicht, 3,99 Euro müsst Ihr dafür bezahlen.

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX informiert Euch über das komplette Geschehen im Rudolf-Harbig-Stadion in einem ausführlichen Liveticker - und das kostenlos und ohne eine vorherige Registrierung.

Hier geht's zum Liveticker Dynamo Dresden - Holstein Kiel.

2. Bundesliga, Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden : K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Königsdörffer, Kade - M. Schröter, Batista Meier - Daferner

: K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Königsdörffer, Kade - M. Schröter, Batista Meier - Daferner Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Si. Lorenz, Thesker, Komenda - Holtby - Ignjovski, Mühling, Reese - Pichler, Wriedt

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag