Im Abendspiel der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Nürnberg auf den HSV. Die komplette Begegnung am 25. Spieltag verfolgen wir für Euch hier im Liveticker.

Nachdem der HSV unter der Woche das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht hat, wartet auf die Hanseaten in der Liga nun der 1. FC Nürnberg. Die komplette Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Erfolg im DFB-Pokal unter der Woche gegen den KSC, wird der HSV heute mit einigem Selbstvertrauen nach Nürnberg reisen. Einen herben Dämpfer gab es für den HSV jedoch am letzten Spieltag in der Liga. Erzrivale Werder Bremen konnte das Nordderby knapp mit 3:2 gewinnen. Der 1. FC Nürnberg hingegen gewann seine Partie souverän gegen Hansa Rostock mit 2:0. Mit einem Sieg heute könnte Nürnberg den dritten Erfolg in Serie einfahren und endgültig wieder ein Wort um den Aufstieg mitreden.

Vor Beginn: Das Abendspiel des 25. Spieltags der 2. Liga wird heute um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV.

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Fischer, Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger - Duman, Möller Daehli, Schleimer - Köpke

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Kinsombi, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

1. FC Nürnberg vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg könnt Ihr heute sowohl im Free-TV auf Sport 1, als auch im Pay-TV auf Sky, live und in vollumfänglich sehen. Sport 1 beginnt seine Übertragung der Partie heute um 19.30 Uhr. Ab 20.00 Uhr ist Sky am heutigen Abend auf Sendung. Dort seht Ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD. Das Spiel beginnt heute um 20.30 Uhr.

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV könnt Ihr bei Sport 1 auch im kostenlosen Livestream sehen. Diesen findet Ihr auf der Sport 1-Website. OneFootball bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit das Spiel im Livestream zu verfolgen. Dort könnt Ihr die Übertragung des Duells als Einzelstream kaufen, ganz ohne Abo. Hier geht's dahin.

Sky bietet Euch gleich zwei Alternativen die Partie im Livestream zu sehen. Das geht mit dem Sky Ticket, welches Ihr kostenpflichtig bei dem Pay-TV-Sender buchen könnt, oder mit der Sky Go-App.

2. Bundesliga, 25. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 SV Darmstadt 98 25 52:32 20 47 2 FC St. Pauli 25 51:36 15 47 3 Werder Bremen 24 47:33 14 45 4 Hamburger SV 24 44:24 20 41 5 FC Schalke 04 25 49:32 17 41 6 1. FC Nürnberg 24 34:32 2 39 7 1. FC Heidenheim 1846 25 32:33 -1 39 8 SC Paderborn 07 25 45:36 9 36 9 Karlsruher SC 25 42:39 3 33 10 Jahn Regensburg 24 42:37 5 32 11 Holstein Kiel 25 33:42 -9 31 12 Hannover 96 25 24:35 -11 31 13 SV Sandhausen 25 29:42 -13 29 14 Hansa Rostock 25 31:41 -10 28 15 Fortuna Düsseldorf 24 28:32 -4 27 16 Dynamo Dresden 24 23:32 -9 26 17 Erzgebirge Aue 24 23:48 -25 16 18 FC Ingolstadt 04 24 22:45 -23 15