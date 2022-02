Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga tragen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 dieses Wochenende das Samstagabendspiel aus. Hier erhaltet Ihr alle Informationen, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts von den 90 Minuten verpasst.

Im Rahmen des 24. Spieltags der 2. Bundesliga richten sich die Blicke am Abend des heutigen Samstags, den 26. Februar nach Dresden. Dort stehen sich Gastgeber Dynamo und der SV Darmstadt 98 unter Flutlicht gegenüber. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Die Gäste gehen dabei wohl fraglos als Favorit in die 90 Minuten. Im extrem engen Spitzenfeld der Tabelle vor diesem Spieltag liegen sie nur einen Punkt hinter Klassenprimus Werder Bremen. Darmstadt gehört also zu den Aufstiegsaspiranten, während Dresden sich als 14. eher nach unten orientieren muss und die Klasse halten will.

Die Rollen scheinen also klar verteilt, alles andere als ein Sieg der Darmstädter wäre schon etwas überraschend - auch wenn sie zuletzt dreimal in Folge nicht gewinnen konnten. Die Sachsen dagegen sind schon seit Mitte Dezember erfolglos.

Übertragung zur 2. Liga: SPOX teilt im Folgenden mit, welche Möglichkeiten es gibt, die Partie zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen.

© getty Darmstadt kämpft um den Aufstieg in die Bundesliga.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich um das Samstagabendspiel in der 2. Liga handelt, wird Dresden gegen Darmstadt nicht bloß von einer TV-Anstalt und auch nicht nur im Pay-TV übertragen. Einerseits hat Sky die komplette Liga bei sich im Live-Programm, samstagabends kommt dann aber auch zusätzlich immer noch Sport1 hinzu.

Sport1 strahlt die Begegnung live im Free-TV aus, bietet dann online zudem einen Livestream an. Die Vorberichterstattung startet um 19.30 Uhr, Experte ist übrigens Felix Kroos, Bruder von Real Madrids Mittelfeld-Star Toni Kroos.

Bei Sky müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 einschalten, um Dresden gegen Darmstadt live zu sehen. Sendungsstart ist dort um 20 Uhr, kommentieren wird Stefan Hempel. Sky bietet ebenfalls eine Livestream-Möglichkeit an, zur Verfügung stehen hierfür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wem es nicht möglich ist, im TV oder Livestream einzuschalten, der kann gerne bei SPOX vorbeischauen. Hier steht ein Liveticker parat, der umgehend und ausführlich über alles Wichtige berichtet, was sich im Rudolf-Harbig-Stadion tut.

