In der 2. Bundesliga finden sich am 18. Spieltag der HSV und der FC Schalke 04 zum Topspiel zusammen. SPOX tickert die Begegnung hier live für Euch!

HSV vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Ein wenig hinkten in dieser Saison bislang wohl beide Teams den Erwartungen hinterher, nichtsdestotrotz befinden sie sich jetzt mittendrin im Rennen um den Aufstieg. Bei gleicher Punktzahl dürfte der HSV momentan als leichter Favorit ins Rennen gehen, konnten die Knappen zuletzt nur zwei Siege aus sieben Partien mitnehmen (4 Niederlagen, 1 Remis).

Vor Beginn: Der HSV empfängt seine Gäste wie immer im Hamburger Volksparkstadion, gegen 20.30 Uhr wird Deniz Aytekin dort das Kommando zum Start geben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitliga-Kracher zwischen dem HSV und Schalke 04.

HSV vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

HSV vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Im TV hat Sky auch diese Saison die Rechte an der 2. Bundesliga, auch das heutige Topspiel findet Ihr also dort. Die Vorberichte werden ab 20 Uhr ausgestrahlt, am Kommentatoren-Mikro sitzt Stefan Hempel.

Wie gewohnt könnt Ihr die Partie bei Sky nicht nur im TV, sondern auch im Livestream via SkyGo oder SkyTicket verfolgen.

Neben diesen Varianten gibt's das Spiel aber auch ganz einfach kostenlos auf Sport1 - sowohl im TV als auch im Livestream.

Zu guter Letzt bietet auch OneFootball einen Livestream der Partie an, wie bei Sky wird hier allerdings ebenfalls eine Gebühr fällig.

