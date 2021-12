Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Erzgebirge Aue auf Dynamo Dresden. Hier erlebt Ihr die komplette Partie im Liveticker.

Aufsteiger Dynamo Dresden ist am heutigen Tag zu Gast beim Tabellensechzehnten aus Aue. Kann Dynamo heute erneut gewinnen oder schlägt Aue nach der 0:4-Pleite gegen Bremen wieder zurück? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden wird am heutigen Tag sicherlich mit viel Selbstvertrauen nach Aue reisen. Durch eine furiose zweite Hälfte gewann Dynamo am letzten Spieltag nämlich mit 3:1 gegen den KSC. Der heutige Gastgeber Aue verlor sein letztes Zweitligaspiel gegen Werder Bremen mit 0:4. Eine Reaktion auf diese Niederlage wäre also zu erwarten. Doch schafft der Tabellensechzehnte das heute gegen den Aufsteiger aus Dresden?

Vor Beginn: Das Spiel wird am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Erzgebirgsstadion in Aue.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Erzgebirge Aue: Männel - Strauß, Gonther, Barylla, Carlson - Kühn, Schreck, Hochscheidt, Sijaric - Nazarov, Jonjic

Männel - Strauß, Gonther, Barylla, Carlson - Kühn, Schreck, Hochscheidt, Sijaric - Nazarov, Jonjic Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Sollbauer, Akoto, C. Löwe - Y. Stark - M. Schröter, L. Herrmann - Daferner - Königsdörffer, Borrello

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die heutige Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Die Partie seht Ihr beim Privatsender entweder auf Sky Sport Bundesliga 3, oder auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz mit den anderen Zweitligapartien des Vormittags.

Als Sky-Kunden könnt Ihr zudem die Partie im Livestream auf Sky Go sehen. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Damit seht Ihr das Spiel heute ebenfalls live und in voller Länge.

Die letzte Möglichkeit, das heutige Duell zu streamen, bietet OneFootball. Dort könnt Ihr ohne Abo das Spiel als Einzelstream kaufen und so die Partie vollumfänglich genießen.

