Der FC Schalke 04 empfängt am 13. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel: Während der FC Schalke 04 wieder auf die Siegerstraße zurückfinden möchte, visiert Darmstadt die Verlängerung der Serie ohne Niederlage an. Wir tickern das Spielgeschehen für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach fünf Siegen in Folge musste der FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag endlich wieder einen Dämpfer einstecken. Gegen Heidenheim unterlagen die Königsblauen mit 0:1, zuvor war man in der selben Woche bereits im DFB-Pokal ausgeschieden. Heute treffen die Schalker auf die formstarken Darmstädter, die seit vier Spielen ungeschlagen sind. Drei dieser vier Partien haben sie zudem gewonnen.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr wird die Partie in der Veltins-Arena, der Spielstätte der Schalker, in Gelsenkirchen angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel am 13. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und SV Darmstadt 98.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Darmstadt 98 live im Pay-TV und im Livestream. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) läuft ab 13 Uhr das Einzelspiel, auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Samstagskonferenz.

Um das Duell im Livestream schauen zu können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: das SkyGo-Abonnement oder das SkyTicket.

Außerdem zeigt auch OneFootball die Partie im Livestream. Anstatt den Anbieter zu abonnieren, könnt Ihr bei OneFootball die Spiele, die Euch interessieren, einzeln kaufen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Schalke 04 vs. SV Darmstadt, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza - Terodde, Bülter

Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza - Terodde, Bülter SV Darmstadt 98: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Goller, Kempe, Honsak - P. Tietz, L. Pfeiffer

2. Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag