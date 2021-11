Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der 2. Liga trifft Jahn Regensburg auf Hansa Rostock. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

Für Jahn Regensburg ist der Traum vom Aufstieg in die Bundesliga auch nach zwölf Spielen immer noch sehr real. Die Mannschaft hält sich nun beständig, muss aber noch beweisen, ob sie das bis zum Saisonende so durchspielen kann. Mit Hansa Rostock kommt nun ein Aufsteiger als Gegner nach Regensburg und die Hausherren wollen am Samstag (13:30 Uhr) die nächsten drei Punkte einfahren, um Spitzenreiter St. Pauli weiter unter Druck zu setzen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock. 2. Bundesliga: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: 6.11.2021

6.11.2021 Uhrzeit: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Spielort: Jahnstadion Regensburg

Jahnstadion Regensburg Wettbewerb: 2. Bundesliga, 13. Spieltag

2. Bundesliga, 13. Spieltag TV-Übertragung: Sky

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky hält wie gewohnt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga am Freitag. Das Spiel zwischen Regensburg und Rostock macht da keine Ausnahme. Das Spiel wird ebenfalls in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 zusammen mit den beiden anderen Begegnungen am heutigen Tag gezeigt.

Wer das Spiel bequem im Livestream auf seinem Tablet oder Smartphone schauen möchte, dem bieten sich zwei Alternativen. Zum einen kann mit der Sky-Go-App das gesamte Sky-Angebot gestreamt werden. Die andere Möglichkeit bietet das Sky Ticket, welches Ihr bei Sky buchen könnt, und Euch ebenfalls den Zugang zur Übertragung des Spiels zwischen Kiel und Dresden ermöglicht. Alle Angebote von Sky könnt Ihr über ein kostenpflichtiges Abo erwerben.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein Sky-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zur Partie Regensburg vs. Rostock.

Hier geht's zur Samstags-Konferenz der 2. Bundesliga.

© getty Jahn Regensburg und Hansa Rostock standen sich zuletzt im DFB-Pokal gegenüber.

2. Bundesliga, Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Formcheck

Pikant ist, dass Jahn Regensburg vor wenigen Tagen noch im DFB-Pokal an gleicher Stätte gegen Hansa Rostock spielte. Nach einem 3:3-Unentschieden nach 90 Minuten ging es in das Elfmeterschießen und Rostock kegelte Regensburg aus dem Pokalwettbewerb.

Nach dem Pokal-Triumph in Regensburg feierte Hansa Rostock einen 2:1-Ligasieg gegen Düsseldorf. Dadurch hat sich die Mannschaft auf Platz 12 in der Liga vorgearbeitet.

2. Bundesliga, Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, Nachreiner, S. Breitkreuz, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Singh - D. Otto

A. Meyer - Saller, Nachreiner, S. Breitkreuz, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Singh - D. Otto Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - H. Behrens - Omladic, Mamba - Verhoek

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga