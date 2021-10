Die 2. Bundesliga meldet sich heute mit dem Spiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04 aus der Länderspielpause zurück. Hier könnt Ihr die Partie des 10. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Auch die Länderspiele vier und fünf unter Bundestrainer Hansi Flick sind erfolgreich verlaufen. Die deutsche Nationalmannschaft hat das WM-Ticket für Katar bereits fix in der Tasche, doch nun werden die nationalen Ligen wieder fortgesetzt. In der 2. Bundesliga stehen sich dafür Hannover 96 und Schalke 04 gegenüber. Wir tickern die Partie live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hannover 96 vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem etwas holprigen Start in die Saison hat Schalke 04 in den vergangenen Spielen so richtig Fahrt aufgenommen. Vier der vergangenen fünf Spiele konnte Königsblau für sich entscheiden - Platz vier ist das Resultat. Dabei war stets auf Starstürmer Simon Terodde Verlass. Der 33-Jährige hat bislang in acht von neun Spielen mindestens einmal getroffen. Mit elf Treffern insgesamt führt er die Torschützenliste der 2. Liga an. Damit hat er vier Tore mehr als der heutige Gegner aus Hannover, der in der Tabelle bloß auf Platz 13 liegt.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 18.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover 96 angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04.

Hannover 96 vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Spiel heute live und in voller Länge im Pay-TV und im Livestream. Bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt um 18 Uhr die Übertragung mit Klaus Veltman als Kommentator. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird die Freitagskonferenz gezeigt. Darin ist auch das Parallelspiel zwischen dem SC Paderborn und Jahn Regensburg enthalten.

Auf den Sky-Livestream erhaltet Ihr darüber hinaus via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket Zugriff.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Hannover 96 vs. Schalke 04: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Dehm, M. Franke, Börner, Hult - Trybull, S. Ernst - Beier, Kerk, Maina - Hinterseer

Zieler - Dehm, M. Franke, Börner, Hult - Trybull, S. Ernst - Beier, Kerk, Maina - Hinterseer Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle