In der 2. Bundesliga empfängt heute Schalke 04 den Karlsruher SC. Hier könnt Ihr die Partie des 7. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der 2. Bundesliga treffen Schalke 04 und der KSC in einem Duell zweier Tabellennachbarn aufeinander. Setzt Schalke heute seine Siegesserie fort? Antworten darauf liefern wir in unserem Liveticker.

Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bundesliga-Absteiger Schalke 04 befindet sich in der 2. Bundesliga im Aufwind. Aus den vergangenen beiden Spielen holten die Königsblauen sechs Punkte. Mit einem Sieg gegen den KSC könnte Schalke 04 zumindest vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz springen. Die Karlsruher warten ihrerseits seit vier Spielen auf einen Sieg.

Vor Beginn: Die Partie des 7. Spieltags wird heute um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena in Schalke angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Schalke 04 und dem Karlsruher SC.

Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Itakura, Kaminski - Churlinov, Palsson, Ouwejan - Mikhailov, Zalazar - Terodde, Bülter

KSC: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Choi - Kaufmann, Hofmann, Lorenz

Schalke 04 vs. KSC: 2. Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Schalke 04 und dem KSC wird heute exklusiv von Sly im Pay-TV übertragen. Los geht es auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport UHD bereits um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung, ehe Joachim Hebel dann das Spiel kommentiert. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bietet Sky zudem eine Konferenz bestehend aus den beiden Freitagsspielen an.

Sky-Kunden können sich das Spiel via der App Sky Go auch im Livestream ansehen, wer nicht Sky-Kunde ist muss sich dafür ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

