In der 2. Bundesliga beginnen heute drei Spiele um 13.30 Uhr. In unserem Konferenz-Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Der 5. Spieltag der 2. Bundesliga wird mit drei zeitgleich beginnenden Spielen fortgesetzt. Welches Team kann in der Tabelle mit einem Sieg in der Tabelle nach oben klettern? In unserem Liveticker seid Ihr bei allen Spielen zeitnah auf Stand.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 5. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Topspiel des frühen Mittags findet beim Blick auf die Tabelle in Heidenheim steht. Dort empfängt der Tabellenachte den Siebten - mit dieser Position ist der HSV aber alles andere als zufrieden. In Kiel kommt es zu einem Kellerduell zwischen dem Letzten und dem Vorletzten. Auch Darmstadt und Hannover befinden sich in der zweiten Tabellenhälfte.

Vor Beginn: Drei Partien werden heute um 13.30 Uhr angepfiffen. Der 1. FC Heidenheim empfängt den HSV, Holstein Kiel trifft auf Erzgebirge Aue und Hannover 96 spielt bei Darmstadt 98.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Sonntagskonferenz der 2. Liga.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 5. Spieltag heute live im TV und Livestream

Im Free-TV sind die drei Zweitligaspiele heute nicht live zu sehen. Zu sehen bekommt Ihr sie im Pay-TV bei Sky. Hier lässt sich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 verfolgen. Die Einzelspiele laufenden auf folgenden Sendern: 1. FC Heidenheim - HSV: Sky Sport Bundesliga 4. Darmstadt 98 - Hannover 96: Sky Sport Bundesliga 5. Kiel - Aue: Sky Sport Bundesliga 6.

Via der App Sky Go und Sky Ticket können Fans heute auch im Livestream live mit von der Partie sein.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle