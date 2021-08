1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen heute der 1. FC Heidenheim und Hansa Rostock aufeinander. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 3. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Datum, Ort, Zeit, Infos

In der 2. Bundesliga wird der 3. Spieltag am heutigen Sonntag, 15. August, mit drei Spielen abgeschlossen. In einer Partie kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und Hansa Rostock. Spielbeginn in der Voith-Arena ist um 13.30 Uhr.

Die beiden Vereine trafen erst vor genau einer Woche letztmals aufeinander - in der 1. Runde des DFB-Pokals. In einem rasanten Spiel setzte sich Hansa Rostock mit 3:2 nach Verlängerung durch. Ridge Munsy entschied die Partie in der letzten Minute der Verlängerung zu Gunsten von Hansa Rostock.

Heute hat Heidenheim nun die Chance zur schnellen Revanche, in der 2. Bundesliga. In diese startete das Team von der Ostalb mit vier Punkten aus zwei Spielen. Einen Punkt weniger hat Rostock bisher geholt.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 13. August 18.30 Uhr Schalke 04 FC Erzgebirge Aue 1:1 13. August 18.30 Uhr FC Sankt Pauli Hamburger SV 3:2 14. August 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 0:3 14. August 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 2:0 14. August 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 0:0 14. August 20.30 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 2:0 15. August 13.30 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07 15. August 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 15. August 13.30 Uhr Heidenheim FC Hansa Rostock

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga wird in dieser Saison pro Spieltag eine Partie von Sport1 live im Free-TV übertragen. Dabei handelt es sich um das neu eingeführte Spiel am Samstagabend, weshalb es von Heidenheim gegen Rostock heute keine Livebilder im Free-TV gibt.

Sehen könnt Ihr das Spie heute trotzdem live - und zwar bei Sky im Pay-TV. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnt die Übertragung mit der Vorberichterstattung um 13 Uhr, als Kommentator ist heute Heiko Mallwitz im Einsatz. Auf Sky Sport Bundesliga 1 habt Ihr außerdem Zugriff auf die Konferenz der drei Sonntagsspiele der 2. Bundesliga.

Selbstverständlich ist es auch möglich, sich Heidenheim gegen Rostock im Livestream anzusehen. Sky-Kunden können dies mit der kostenlosen App Sky Go machen. Alle anderen, die sich das Spiel gerne ansehen wollen, müssen ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Live dabei sein könnt Ihr bei Heidenheim gegen Rostock auch bei SPOX. In unserem ausführlichen Liveticker zum Spiel verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Heidenheim - Hansa Rostock.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Thomalla, Mohr, Kühlwetter - Kleindienst

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Thomalla, Mohr, Kühlwetter - Kleindienst Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Behrens, Bahn - Rizzuto, Ingelsson, Mamba - Verhoek

