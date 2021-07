Werder Bremen: Kyu-Hyun Park trinkt 14 rohe Eier pro Tag

Werder Bremens Kyu-Hyun Park (20) befolgt einen Ernährungsplan, der manch einem absurd und eklig erscheinen mag.

Linksverteidiger Park verriet in der Sendung Sportblitz von Radio Bremen: "Ich trinke pro Tag 14 rohe Eier. Für die Proteine."

Seine Routine stößt auch bei seinen neuen Mitspielern teils auf Unverständnis: "Die fragen mich immer: 'Park, bist du bescheuert?!' oder 'Mann, bist du ein komischer Typ!' Manche nennen mich nur 'Eierkopf'."

Kevin Möhwald (28) allerdings ist etwas angestachelt von Parks Erfolgsrezept. "Wenn bei ihm die Eier auf der Agenda stehen, dann soll ihm das gegönnt sein. Er wirkt auf jeden Fall sehr fit. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren", wird er von der Bild zitiert.

Bremen: Park will in die Bundesliga

Park spielte in der abgelaufenen Saison als Leihgabe für Werder Bremen II und die A-Jugend des SVW. In 25 Pflichtspielen für beide Mannschaften bereitete er zwei Treffer vor. Nun verpflichtete Werder den Südkoreaner fest. 200.000 Euro kassierte Ulsan Hyundai für den U-Nationalspieler, dessen Ziel der Aufstieg ist.

"Meine Stärke ist meine Mentalität. Egal, was kommt, ich mache immer weiter, immer weiter. Ich bin fokussiert auf meine Karriere, ich will es in die Bundesliga schaffen", sagte Park zu Radio Bremen.