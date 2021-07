Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der FC Schalke 04 heute auf den HSV. Wer zeigt die Partie heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream? In diesem Artikel erhaltet Ihr die Antworten.

Es ist soweit, die 2. Bundesliga geht wieder los! Am heutigen Freitag, dem 23. Juli 2021, wird die Saison 2021/2022 in Deutschlands zweithöchster Fußball-Spielklasse eröffnet.

Den Auftakt bestreiten der FC Schalke 04 und der Hamburger SV. Die Knappen und die Rothosen bestreiten das einzige Spiel in der 2. Bundesliga am heutigen Tag. Dafür finden am morgigen Samstag fünf Spiele statt.

Gespielt wird ab 20.30 Uhr in der Schalker Veltins Arena. Dabei sind auch wieder Zuschauer zugelassen. Knapp 20.000 Zuschauer möchten die Königsblauen in ihrem Stadion willkommen heißen.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Ihr wollt die heutige Partie im TV oder im Livestream verfolgen? Wir liefern Euch den Überblick über alle Optionen.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV heute live im Free-TV?

Fans von Schalke und dem HSV haben Glück: Das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Schwergewichte des deutschen Fußballs wird live im Free-TV übertragen.

Sat.1 zeigt die Begegnung am 1. Spieltag der 2. Bundesliga live und in voller Länge. Ab 20.05 Uhr ist der Privatsender auf Sendung. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Spiel.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV heute live im Pay-TV?

Auch im Bezahlfernsehen könnt Ihr das Spiel verfolgen. Denn: Auch Sky überträgt die Begegnung von Schalke gegen den HSV live und in voller Länge.

Der Pay-TV-Sender zeigt seine Übertragung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV heute im Livestream?

Sowohl Sat.1 als auch Sky bieten auch einen Livestream ihrer Übertragung an. Der Livestream von Sat.1 ist kostenfrei abrufbar. Das geht zum Beispiel über ran.de.

Auch Sky könnt Ihr per Livestream verfolgen. Dieser ist allerdings nicht frei empfangbar. Als Sky-Kunde könnt Ihr den Livestream via SkyGo abrufen. Ihr seid kein Sky-Kunde? Dann könnt Ihr ein SkyTicket erwerben.

Datum: 23.7.2021

23.7.2021 Ort: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 1. Spieltag

1. Spieltag Übertragung (TV): Sat.1 , Sky

, Übertragung (Livestream): Ran, Sky

© getty Die Schalker Fans hoffen auf einen sofortigen Wiederaufstieg.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. HSV heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream? 2. Bundesliga im Liveticker

Ihr könnt das heutige Aufeinandertreffen zwischen S04 und dem HSV natürlich auch im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zu unserem Liveticker von Schalke gegen den HSV.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick