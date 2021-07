Werder Bremen in der Kaderanalyse: Fragezeichen, so weit das Auge reicht

Werder Bremen steht nach dem erstmaligen Abstieg nach über vier Jahrzehnten Bundesliga vor einem massiven Umbruch, dieser ist jedoch erst teilweise vollzogen. Welche Abgänge könnten noch Geld in die klammen Kassen spülen, auf welchen Positionen herrscht noch Nachholbedarf? Die Hanseaten im Kadercheck vor Beginn der 2. Liga.

Werder Bremen in der Kaderanalyse - Tor

Personal: Jiri Pavlenka (Vertrag bis 2022), Michael Zetterer (bis 2022), Stefanos Kapino (bis 2022), Luca Plogmann (bis 2022), Eduardo dos Santos Haesler (bis 2022)

Jiri Pavlenka (Vertrag bis 2022), Michael Zetterer (bis 2022), Stefanos Kapino (bis 2022), Luca Plogmann (bis 2022), Eduardo dos Santos Haesler (bis 2022) Fragezeichen: Kapino, Zetterer

Kapino, Zetterer Kandidaten: -

Situation: Bleibt er oder geht er doch noch? Nach dem Abstieg galt die tschechische Nummer eins Jiri Pavlenka eigentlich wie bereits in der Vergangenheit als Verkaufskandidat, nach Bild-Infos soll Premier-League-Klub Burnley drei Millionen Euro geboten haben - in Anbetracht der finanziellen Not viel Geld für Werder, jedoch deutlich weniger als erhofft.

Trotz zweier durchwachsener Jahre wäre Pavlenka einer der absoluten Top-Keeper der 2.Liga. Wie Sportchef Frank Baumann der Deichstube bestätigte, seien die Parteien in Gesprächen. Pavlenka-Berater Pavel Pillar erklärte bei Novo Sport, dass eine Vertragsverlängerung und ein Verbleib mittlerweile das wahrscheinlichste Szenario sei.

Laut Pillar sei "kein konkretes Angebot" eingegangen. Der 29-Jährige fuhr als Ersatzkeeper zur EM, musste jedoch angeschlagen abreisen. Wie Werder nun bekanntgab, müsse Pavlenka aufgrund von Problemen im Rumpf- und Adduktorenbereich weiter aussetzen, sein Einsatz zum Saisonauftakt ist in Gefahr.

Werder Bremen - Abgänge

Name neuer Verein Ablöse Milot Rashica Norwich City 11 Millionen Euro Patrick Erras Holstein Kiel 250.000 Euro Niklas Moisander Malmö FF ablösefrei Theodor Gebre Selassie Slovan Liberec ablösefrei Yannik Engelhardt SC Freiburg II Leihe Benjamin Goller Darmstadt 98 Leihe Davie Selke Hertha BSC Leih-Ende

Sollte es tatsächlich so kommen und Pavlenka den Hanseaten treu bleiben, hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf die Konkurrenz. Leih-Rückkehrer Stefanos Kapino hofft nach starken Leistungen in Sandhausen auf einen Stammplatz, Michael Zetterer wird sich nicht mit der Rolle als Nummer drei zufrieden geben. Einer der beiden müsste wohl noch gehen.

Im Mai wurde Kapino noch mit Union Berlin in Verbindung gebracht, laut der Bild ist dieses Interesse mittlerweile wieder erkaltet. Klar ist, dass es noch Veränderungen auf dieser Position geben muss. Neben Zetterer stehen mit Luca Plogmann und Eduardo dos Santos Haesler weitere Keeper unter Vertrag.

"Wir setzen uns zusammen, um zu schauen, was auch für die Zukunft am meisten Sinn ergibt", ließ Trainer Markus Anfang die Entscheidung offen. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Zetterer zur Not für Pavlenka in die Bresche springt und sich Kapino einen neuen Verein sucht.