SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute der SC Paderborn den 1. FC Nürnberg zu einer Partie des 2. Spieltags. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Am vergangenen Wochenende erfolgte in der 2. Bundesliga der Startschuss für die Saison 2021/22. Mit vielen attraktiven Spielen machten die Zweitligisten Lust auf mehr. An diesem Wochenende finden die neun Partien des 2. Spieltags statt.

SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg, 2. Bundesliga: Ort, Datum, Zeit, Infos

Am heutigen Freitag, 30. Juli, stehen in der 2. Bundesliga zwei Spiele auf dem Spielplan. In einem kommt es zum Duell zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg. Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der Benteler-Arena in Paderborn, in der sich bis zu 5000 Zuschauer das Spiel ansehen dürfen, angepfiffen. Die zweite Freitagsbegegnung der 2. Liga bestreiten der Karlsruher SC und Darmstadt 98.

Kein Tor geschossen, keines bekommen, einen Punkt geholt - so lief der 1. Spieltag für den SC Paderborn und den 1. FC Nürnberg. Paderborn spielte beim 1. FC Heidenheim 0:0, der 1. FC Nürnberg vor heimischem Publikum gegen Erzgebirge Aue.

© getty In Paderborn dürfen heute bis zu 5000 Zuschauer in die Benteler-Arena.

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar zeigt Sport1 in dieser Saison an 33 Spieltagen jeweils ein Spiel live im Free-TV, dabei handelt es sich aber meist um das Samstagabendspiel.

Wie bereits in der vergangenen Saison zeigt Sky alle Freitagsspiele der 2. Bundesliga live im Pay-TV. Das heißt, dass Ihr dafür im Besitz eines Abos sein müsst. Paderborn gegen Nürnberg ist heute ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. Kommentator des Spiels ist Joachim Hebel. Ebenfalls um 18 Uhr beginnt die Konferenz der beiden Freitagsspiele der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Sky hat auch einen Livestream zum Spiel zwischen Paderborn und Nürnberg parat. Sky-Kunden können diesen via SkyGo ohne zusätzliche Kosten abrufen. Wer nicht Kunde von Sky ist, kann ein SkyTicket buchen. Mit dem "Supersport Jahr" seht Ihr alle Einzelspiele und Konferenzen der 2. Bundesliga in den ersten zwölf Monaten zum Preis von 19,99 Euro pro Monat.

Mit den kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet sehen.

SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX berichtet auch in dieser Saison von jedem Spiel der 2. Bundesliga in Form eines ausführlichen Livetickers. In diesem erfahrt Ihr zeitnah, was sich auf den Plätzen der 2. Liga abspielt.

Hier geht's zum Liveticker SC Paderborn - 1. FC Nürnberg.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle