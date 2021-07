Der Hamburger SV bestreitet heute gegen den Bundesligisten FC Augsburg sein drittes Testspiel für die kommende Saison. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Der Hamburger SV hat in der vergangenen Saison zum dritten Mal in Folge den ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga knapp verpasst. Trotzdem haben die Norddeutschen auch in der kommenden Saison 2021/22 den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse im Visier. Dafür bereiten sich die Hamburger in einem Trainingslager in bayerischen Grassau vor.

Nach den bereits absolvierten Testspielen gegen die VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) und Wacker Innsbruck (2. österreichische Liga) steht das dritte Freundschaftsspiel an. Am heutigen Mittwoch, den 7. Juli, ist der Gegner der Erstligist FC Augsburg.

Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr, das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

© getty Der niederländische U21-Nationalspieler Ludovit Reis hat im Sommer den HSV verstärkt.

HSV vs. FC Augsburg: Testspiel heute live im TV und Livestream

Beide Mannschaften bieten jeweils eine Übertragung des Spiels an. Die Hamburger zeigen das Testspiel live und in voller Länge bei HSVtv. Die Übertragung kann jedoch nur mit einem Abonnement aufgerufen werden.

Drei verschiedene Abo-Varianten stehen Euch dabei zur Auswahl. Die Abo-Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge der Vertragslaufzeit und bieten allesamt Pressekonferenzen, Relives aller Spiele und Highlights aller Spiele des HSV.

Das Abo mit einer Laufzeit von einem Monat kostet 4,95 Euro, das in Höhe von sechs Monaten 19,99 Euro und für das Jahresabo fallen 18,87 Euro an.

Auch die Augsburger übertragen das Freundschaftsspiel auf ihrer eigenen Video-Plattform FCA TV. Und auch die Fuggerstädter fordern ein Abonnement, um darauf zugreifen zu können. Der monatliche Abopreis für FCA TV beträgt 2,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Das Jahresabo hingegen kostet 19,07 Euro. Abonnenten sehen alle Testspiele des FCA live.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 14./15. August offen Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 14./15. August offen VfL Wolfsburg VfL Bochum 14./15. August offen 1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen 14./15. August offen VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14./15. August offen 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 14./15. August offen FC Augsburg TSG Hoffenheim 14./15. August offen Arminia Bielefeld SC Freiburg 14./15. August offen 1. FC Köln Hertha BSC

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Fans des HSV müssen nicht mehr lange warten, um ihren Verein wieder in der 2. Liga in Aktion zu sehen. Der Spielbetrieb wird nämlich bereits am 23. Juli mit dem Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem HSV eröffnet.