Hannover 96 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es am 2. Spieltag heute zum Duell zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Während sich die Bundesliga noch in der Sommerpause befindet, fokussiert sich das Interesse der Fans in Deutschland auf die 2. Bundesliga. In dieser findet an diesem Wochenende bereits der 2. Spieltag statt.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock, 2. Bundesliga: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 31. Juli, wird in der 2. Bundesliga vier Mal um Punkte gespielt. Unter anderem empfängt Hannover 96 den Aufsteiger Hansa Rostock. Dieses Duell wird um 13.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen. Die Partie dürfen bis zu 22.500 Zuschauer im Stadion erleben.

Hannover startete mit einem 1:1 bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen in die Saison 2021/22. Im Laufe dieser Woche verstärkten sich die Niedersachsen mit Julian Börner. Der Innenverteidiger wechselte vom englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday zu 96. Der 30-Jährige muss sich vor dem Medizincheck den Anti-Corona-Bestimmungen gemäß allerdings zunächst in Quarantäne begeben und ist deshalb für die Partie gegen Rostock noch keine Option.

Hansa Rostock merkte bei der 1:3-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC, dass eine Liga höher die Punkte schwerer zu holen sind. Diese sollen jetzt heute in Hannover geholt werden.

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sport1 übertragt in dieser Zweitliga-Saison jeden Samstag ein Spiel live im Free-TV. Dabei handelt es sich immer um das Abendspiel. Aus diesem Grund gibt es von der Partie Hannover 96 gegen Hansa Rostock keine Livebilder im Free-TV.

Komplett auf eine Liveübertragung müssen wir aber nicht verzichten. Sky zeigt auch in dieser Saison alle Spiele live, allerdings hinter einer Bezahlschranke. Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Übertragung von Hannover gegen Rostock bereits um 13.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Jürgen Schmitz das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist Hannover gegen Rostock ab 13 Uhr Teil der Samstagskonferenz. In dieser enthalten sind neben Hannover gegen Rostock noch die Spiele Jahn Regensburg gegen den SV Sandhausen und FC Ingolstadt gegen den 1. FC Heidenheim.

Sky bietet zur Partie zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock auch eine Livestream an. Sky-Kunden sehen diesen via Sky Go ohne Zusatzzahlung. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein SkyTicketzu buchen. Es gibt mehrere Angebote, beispielsweise das Ticket "Supersport Jahr". Für 19,99 Euro im Monat seht Ihr mit diesem alle Einzelspiele und Konferenzen der 2. Bundesliga.

Über die kostenlosen Apps Sky Go (Download im Play Store und im App Store) und Sky Ticket (Download im Play Store und im App Store) könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist auch in dieser Saison in der 2. Bundesliga ganz nah am Ball. Wir berichten von jedem Spiel in Form eines ausführlichen Livetickers. Zudem bieten wir heute einen Konferenzticker an.

Hier geht's zum Liveticker Hannover 96 - Hansa Rostock.

Hier geht's zum Konferenzticker der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga, Hannover 96 vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Falette, Hult - Kaiser, Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch

Zieler - Muroya, Franke, Falette, Hult - Kaiser, Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - H. Behrens, Rhein - Rizzuto, Ingelsson, Mamba - Verhoek

2. Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag