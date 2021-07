Direkt am 1. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell der Aufsteiger zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach dem gestrigen Spiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV gilt die 2. Bundesliga offiziell als eröffnet. Am ersten Spieltag treffen heute Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt aufeinander. Wer entscheidet das Duell der Aufsteiger für sich? Hier erfahrt Ihr es. Und hier gibt es die restlichen-Partien des Tages in der Konferenz.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften waren in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga. Dynamo Dresden hat es als Tabellenerster in die zweithöchste deutsche Spielklasse geschafft, Ingolstadt brauchte dafür in der Relegation gegen den VfL Osnabrück einen 4:3-Sieg nach Hin-und Rückspiel.

Vor Beginn: Es ist der erste Spieltag der Saison 2021/22, ab 13.30 Uhr rollt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden der Ball.



Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Zweitliga-Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt.



Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Will, Sollbauer, Knipping - C. Löwe, L. Herrmann, Y. Stark, Borrello - Mörschel - Königsdörffer, Daferner

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt live und in voller Länge als Einzelspiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD. Klaus Veltman kommentiert dabei das Spiel. Bei Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft außerdem die Zweitligakonferenz mit allen Parallelspielen des Tages.

Dresden gegen Ingolstadt gibt es zudem auch im Livestream bei Sky. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket könnt Ihr diesen abrufen.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick