FC Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Michael Henke

Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt trennt sich wegen "unterschiedlicher Auffassungen" über die Ausrichtung des Vereins von seinem Direktor Sport Michael Henke.

Die Zusammenarbeit werde "in beiderseitigem Einvernehmen" zum 30. Juni 2021 aufgelöst, hieß es in einer Mitteilung der Schanzer. Henke war in verschiedenen Positionen von 2013 bis 2017 sowie seit April 2019 für den FCI tätig. Als Co-Trainer stieg er 2015 in die Bundesliga auf.

"Gerade wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückschaue, bin ich extrem stolz darauf, dass wir eine junge, talentierte Mannschaft aufbauen und mit dieser dann auch die Zweitliga-Rückkehr feiern konnten", sagte der 64-Jährige.

Henke bedauerte die Trennung, betonte aber: "Wir gehen im Guten auseinander." Vorstandschef Peter Jackwerth ergänzte, Henke werde "im Kreis der FCI-Familie immer herzlich willkommen" sein.

Ingolstadt stellt sich damit auf den wichtigsten sportlichen Leitungspositionen neu auf. Zuvor hatte der Klub sich bereits von Trainer Tomas Oral getrennt. Neu hinzu kommen Coach Roberto Pätzold und Malte Metzelder als Manager Profifußball.