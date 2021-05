HSV - News und Gerüchte: Tobias Schweinsteiger und Tim Walter angeblich Trainerkandidaten beim Hamburger SV

Auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Zweitliga-Saison denkt der HSV offenbar über Ex-Kiel-Trainer Tim Walter (45) und Tobias Schweinsteiger (39) nach. Interimstrainer Horst Hrubesch hat nach dem dritten verpassten Aufstieg in die Bundesliga Klartext gesprochen. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um den HSV.

HSV - Trainerkandidaten: Schweinsteiger und Tim Walter auf dem Zettel?

Nach dem abermals verpassten Aufstieg in die Bundesliga liegt beim HSV der Fokus auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Wie die Bild berichtet, soll es diesbezüglich Gedankenspiele um Tobias Schweinsteiger geben. Der Bruder von Bastian Schweinsteiger ist beim Hamburger SV kein Unbekannter, assistierte er doch in der vergangenen Saison Dieter Hecking.

Aktuell ist er Co-Trainer von Robert Klauß beim 1. FC Nürnberg und erwarb erst kürzlich die Fußballlehrer-Lizenz. Sein Vertrag beim Club läuft noch bis 2022. Für Schweinsteiger, der 2015 in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München seine Spieler-Karriere beendet hatte, wäre es die erste Cheftrainerposition.

Ein anderer Kandidat auf den ab Sommer vakanten Trainerposten beim HSV ist nach Angaben der Hamburger Morgenpost Tim Walter, mit dem in den kommenden Tagen Gespräche geführt werden sollen. Walter hatte 2018/19 großen Erfolg mit Holstein Kiel und ging anschließend in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, wo er im Dezember 2019 entlassen wurde. Seitdem ist er ohne Job.

Definitiv keine Rolle bei der Trainersuche spielen sollen nach Morgenpost-Informationen die ehemaligen HSV-Trainer Bruno Labbadia und Thorsten Fink, die beide aktuell ebenfalls vereinslos sind.

HSV - News: Hrubesch spricht Klartext nach verpasstem Aufstieg

Nach dem nun auch rechnerisch feststehenden Verbleib des HSV in der 2. Liga hat Interimstrainer Horst Hrubesch ein hartes Urteil über die Spieler des Hamburger SV gefällt.

"Du musst es dir verdienen und du musst es in einem Spiel wie in Osnabrück auch wollen", sagte er nach der 2:3-Niederlage der Rothosen an der Bremer Brücke, die das Ende aller noch vorhandenen Aufstiegsträume noch vor dem letzten Spieltag bedeutete.

"Ich habe das mein Leben lang gemacht, hatte aber nicht das Gefühl, dass das bei allen so war. Wir haben es nicht verdient. Und das müssen wir hinterfragen", schloss Hrubesch.

