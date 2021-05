Der Hamburger SV empfängt heute im Montagsspiel der 2. Liga den 1.FC Nürnberg zuhause. Hier gibt es die komplette Partie im Liveticker.

In der 2. Bundesliga muss der Hamburger SV heute gegen den 1. FC Nürnberg um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen kämpfen. Hier gibt es die Partie am 32. Spieltag im Liveticker zu sehen.

Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg - 3:1 Tore 1:0 Sörensen (ET/30.), 2:0 Jatta (36.), 2:1 Shuranov (41.), 3:1 Terodde (45.+2.) Aufstellung HSV Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Terodde, Meißner Aufstellung 1. FC Nürnberg Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Möller Daehli (46. Latteier) - Dovedan - Shuranov, Hack Gelbe Karten Vagnoman (18.)

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - 3:1

59.: Dovedan findet Shuranov am Sechzehnerkreis, aber der Schuss des Stürmers wird von Leistner unterbunden.

57.: Die Ecke wird kurz ausgeführt, dann flankt Valentini in den Strafraum. Vagnoman steht richtig und köpft den Ball weg.

56.: Handwerker holt auf der Außenbahn gegen zwei Gegner eine Ecke heraus ...

53.: Der HSV ist gut aus der Kabine gekommen und stellt die Nürnberger unter Druck. Die Hausherren wollen schnell das entscheidende vierte Tor erzielen.

51.: Kinsombi spielt Vagnoman im Strafraum an und der Außenverteidiger hält mit links drauf - genau auf Mathenia, der mit beiden Fäusten abwehrt.

50.: Der HSV hat in dieser Partie so oft in der ersten Halbzeit getroffen wie in seinen 6 Zweitligaspielen zuvor vor der Pause zusammen. Ist das schon ein Hrubesch-Effekt?

48.: Jatta steckt für Terodde durch und der Torjäger zieht direkt ab - knapp links am Pfosten vorbei.

47.: Bei den Hamburgern hat es keinen Wechsel gegeben.

46.: Es geht weiter!

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Wechsel Nürnberg

46.: Klauß nimmt Möller Daehli runter und bringt Latteier.

Halbzeitfazit: Der HSV führt 3:1, weil er aus wenigen Chancen viel gemacht hat. Nürnberg spielt eigentlich nicht schlecht, aber der dritte Gegentreffer kurz vor der Pause dürfte doch ein ziemlicher Nackenschlag sein. Wenn die Franken diesen aber überwinden können, ist dieses Spiel noch nicht entschieden - denn wirklich solide ist die Leistung der Hamburger bislang nicht.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+4.: Pause!

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor Terodde

45.+2.: Tooor! HAMBURG - Nürnberg 3:1. Der HSV erhöht wieder! Kittel erobert den Ball mit einer Grätsche am gegnerischen Strafraum und Leibold passt in den Sechzehner. Der Ball springt von Terodde zu Kinsombi und dann wieder zu Terodde - der Stürmer schließt aus wenigen Metern ab und überwindet Mathenia.

45.+1.: Zwei Minuten werden nachgespielt.

45.: Kittel dribbelt an Mühl vorbei und passt hart und halbhoch auf Terodde. Der Ball ist für den Stürmer nicht zu verarbeiten und er kann ihn aus kurzer Distanz nicht aufs Tor lenken.

43.: Dovedan flankt punktgenau auf Shuranovs Schädel, der Kopfball des Stürmers fliegt am einen halben Meter am rechten Torpfosten vorbei.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor Shuranov

41.: Toooor! Hamburg - NÜRNBERG 2:1. Der Anschluss! Bei Geis' Schuss aus 18 Metern sieht Ulreich nicht gut aus und wehrt den Ball nach vorne ab. Shuranov lauert und staubt aus sieben Metern ab. Schon ist alles wieder offen!

40.: In der Blitztabelle ist der HSV nun Vierter und hat zwei Punkte mehr als Düsseldorf. Um zu Greuther Fürth aufzuschließen, fehlen drei Zähler.

38.: Zwei Gegentore in sechs Minuten, obwohl der Club davor die etwas bessere Mannschaft war. Kommt vor der Pause noch eine Reaktion der Franken?

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor Jatta

36.: Toooor! HAMBURG - Nürnberg 2:0. Schön gespielt! Kittel setzt von links Leibold in Szene, der sofort zu Meißner weiterleitet. Am Elfmeterpunkt stehend sieht Meißner den freistehenden Jatta und legt den Ball nach rechts. Jattas Direktschuss mit links springt vom Innenpfosten ins Tor.

36.: Der Gegentreffer scheint die Gäste ein wenig geschockt zu haben, die Hamburger haben nun die Kontrolle über das Spiel übernommen.

33.: Kittel verschafft sich mit einem Dribbling Platz und flankt in den Sechzehner. Meißner schraubt sich hoch, aber der Ball ist ein Stückchen zu hoch und er erwischt ihn nicht.

31.: Meißners Schuss wäre am Tor vorbeigegangen, deshalb wird der Treffer offiziell als Eigentor von Sörensen gewertet. Eine glückliche Führung für den HSV!

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Eigentor Sörensen

30.: Toooor! HAMBURG - Nürnberg 1:0. Kinsombi flankt zu Kittel, der den Ball aus der Luft zu Meißner zurücklegt. Der Stürmer schießt direkt mit links und trifft die Kugel eigentlich nicht richtig. Aber Sörensen lenkt sie beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor.

28.: Jatta dribbelt an Dovedan vorbei und hat an der Grundlinie sehr viel Zeit: Er legt zu Meißner zurück, aber sein Pass ist etwas zu scharf und Meißners Direktabnahme fliegt weit übers Tor.

27.: Der VAR bestätigt, dass Jattas Tor regelwidrig war.

26.: Jatta trifft - aber die Fahne geht hoch. Bei Kittels Flanke leitet Terodde mit dem Kopf weiter und am zweiten Pfosten drückt Jatta den Ball aus kurzer Distanz über die Kinie. Bei der Kopfballverlängerung stand er aber wohl im Abseits.

23.: Kittels Ecktoß wird am ersten Pfosten von Valentini weggeköpft.

22.: Vagnoman legt sich den Ball im Strafraum auf den linken Fuß und haut drauf. Der Schuss wird von Sörensen entscheidend abgefälscht, es gibt Ecke für den HSV.

21.: Die Gäste aus Nürnberg haben bisher mehr Ballbesitz (52%) und mehr Torschüsse (drei) als der HSV (einer).

18.: Dovedan versucht es direkt und bringt den Ball über die Mauer. Er zielt aufs kurze Eck, aber das Leder landet am Außennetz.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Vagnoman

18.: Vagnoman hält Dovedan am Strafraumeck fest und sieht Gelb. Das Foul ist klar, die Gelbe ist streng. Gute Freistoßsituation für den FCN.

16.: Hack dribbelt an Leistner vorbei und zieht aus spitzem Winkel ab - drüber. Gute Aktion vom Nürnberger!

15.: Eine Hamburger Eck findet den Kopf von Onana, der auf den Boden köpft. Der Ball hüpft hoch auf und endet auf der Oberseite der Latte - Mathenia wäre aber da gewesen.

13.: Der HSV ist bisher noch nicht in eine aussichtsreiche Position gekommen. Auf der Außenbahn kommen sie hin und wieder in die Gefahrenzone, aber die Flanken der Hamburger stellen für die Hintermannschaft des FCN bis hierhin kein Problem dar.

10.: Volleyschuss von Geis aus 20 Metern, diesmal erwischt er den Ball besser. Aber Ulreich ist zur stelle und wehrt ihn zur Seite ab.

9.: Geis versucht es aus der zweiten Reihe. Er trifft die Kugel aber nicht richtig und sie segelt deutlich am Tor vorbei.

8.: Der HSV versucht die Nürnberger, mit einem konsequenten Mittelfeldpressing zu stören. Aber die Gäste kommen bislang gut damit zurecht, können sich immer wieder aus schwierigen Situationen befreien.

6.: Die beiden Teams starten langsam in die Partie, es geht erst mal darum, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen.

3.: Jatta nimmt auf rechts Fahrt auf, aber Sörensen hält Schritt und grätscht im richtigen Moment dazwischen.

1.: Der Ball rollt!

HSV vs. 1. FC Nürnberg: 2. Liga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Wobei die Clubberer natürlich auch wissen: Wenn sie den Hamburgern heute Punkte abnehmen, dann tun sie dem Rivalen Greuther Fürth einen Gefallen. Den Spielern dürfte also bewusst sein, dass ihnen ihre Fans eine Niederlage heute wohl verzeihen würden. Das Gleiche galt allerdings auch schon am Dienstag gegen Kiel und das hat die Nürnberger nicht davon abgehalten, ein Unentschieden rauszuholen.

Vor Beginn: Nürnberg trifft aktuell auf eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel nach der anderen: Gegen Heidenheim konnten sich die Clubberer durchsetzen (3:1), darauf folgte ein 1:1 gegen Kiel. Nun also ein Gastspiel beim Hamburger SV und kommende Woche wird Bochum empfangen. Der FCN mag nicht am Aufstiegskampf teilnehmen, aber er kann ihn zumindest während der letzten Spieltage stark beeinflussen.

Vor Beginn: Während auf den Hamburgern ein riesiger Druck lastet, geht ihr heutiger Gegner ziemlich entspannt in diese Partie. Der Klassenerhalt ist für die Nürnberger seit zwei Spielen offiziell und es geht nur noch darum, die Saison so gut wie möglich abzuschließen.

Vor Beginn: Das Ziel lautet also Relegation, mit einem Dreier würde der HSV bis auf drei Punkte an Greuther Fürth heranrücken. Und die Franken haben nur noch zwei Partien zu spielen.

Vor Beginn: Allerdings gibt es schlechte Nachrichten aus Kiel für die Hamburger: Die Störche haben sich gerade 1:0 gegen Hannover 96 durchgesetzt und haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den HSV. Bei noch drei Spielen ist dieser Rückstand für die Hrubesch-Elf zwar theoretisch noch einholbar. Aber praktisch kann sie sich den direkten Aufstieg eigentlich abschreiben - auch weil Kiel noch drei Spiele zu absolvieren hat.

Vor Beginn: Nachdem die Rothosen drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen gesammelt hatten (drei Unentschieden, zwei Niederlagen), wurde Thioune entlassen. An seiner Stelle hat Hrubesch übernommen, er soll den HSV irgendwie vor einem vierten Jahr im Unterhaus bewahren.

Vor Beginn: Nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel gibt es drei Änderungen: Mühl, Dovedan und Shuranov rücken für Margreitter, Nürnberger und Borkowski in die Startelf.

Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Möller Daehli - Dovedan - Shuranov, Hack

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Spiel unter Daniel Thioune hat der neue Trainer Horst Hrubesch fünf Wechsel vorgenommen: Heyer, Onana, Kinsomi, Jatta und Meißner ersetzen van Drongelen, Gjasula, Wintzheimer, Hunt und Narey.

Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Terodde, Meißner

Vor Beginn: Zuletzt waren die Hamburger vor etwas mehr als einer Woche im Nachholspiel daheim gegen den KSC im Einsatz. Die 1:0-Führung durch Simon Terodde im Elfmeter-Nachschuss brachten die Rothosen nicht über den Schlusspfiff hinaus. Nur eine Minute später kam Karlsruhe zum Ausgleich und die Hamburger hätten sogar fast noch verloren.

Vor Beginn: Beim Debüt von Interimstrainer Horst Hrubesch könnten die Hamburger wieder bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heranrücken. Kiel und Bochum scheinen im Augenblick außer Reichweite zu sein. Die HSV-Legende ist der Hoffnungsträger, dass die Hanseaten die Saison zumindest noch erfolgreich zu Ende spielen werden. Ob es mit dem Aufstieg erneut nicht klappt, ist derzeit noch nicht besiegelt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg. Los geht es um 20.30 Uhr. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels.

HSV vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Terodde, Meißner

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Möller Daehli - Dovedan - Shuranov, Hack

2. Liga: Tabelle am 32. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfL Bochum 32 62:37 25 63 2. SpVgg Greuther Fürth 32 62:40 22 58 3. Holstein Kiel 30 49:27 22 56 4. Fortuna Düsseldorf 32 50:43 7 53 5. Hamburger SV 31 60:39 21 52 6. 1. FC Heidenheim 32 47:42 5 51 7. FC Sankt Pauli 32 50:51 -1 47 8. SC Paderborn 07 32 50:40 10 46 9. Karlsruher SC 32 46:41 5 46 10. SV Darmstadt 98 32 55:52 3 45 11. FC Erzgebirge Aue 32 42:49 -7 41 12. 1. FC Nürnberg 31 41:44 -3 40 13. Hannover 96 31 50:47 3 39 14. SSV Jahn Regensburg 31 32:45 -13 35 15. SV Sandhausen 32 38:57 -19 31 16. Eintracht Braunschweig 32 29:53 -24 31 17. VfL Osnabrück 32 31:54 -23 30 18. Würzburger Kickers 32 34:67 -33 21