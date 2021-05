Fortuna Düsseldorf - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC holen heute ihre Begegnung vom 28. Spieltag nach. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Fortuna Düsseldorf - KSC (Karlsruher SC): Nachholtermin, Spielort

Nicht nur in der Bundesliga findet am heutigen Montag, den 3. Mai ein Nachholspiel statt. In der 2. Bundesliga treten Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC mit rund dreiwöchiger Verspätung gegeneinander an.

Ursprünglich hätte das Duell am 10. April stattfinden sollen, jedoch musste das gesamte KSC-Team wegen eines positiven Coronavirus-Falls in eine 14-tägige Quarantäne. Diese ist mittlerweile beendet.

Fortuna Düsseldorf - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr heute vergeblich nach einem Sender suchen, der das Spiel zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellenachten live zeigt. Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bekanntermaßen schließlich bei Sky.

Der Pay-TV-Sender strahlt Düsseldorf gegen Karlsruhe heute exklusiv und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 aus. Auf Sendung geht Sky um 20.15 Uhr. Kommentiert werden die 90 Minuten dann von Hansi Küpper.

Ihr bekommt wie üblich auch die Gelegenheit, die Partie per Livestream zu verfolgen. Mit Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr sie auf eurem mobilen Endgerät verfolgen.

Die Highlights bekommt Ihr kompakt zusammengefasst 40 Minuten nach dem Schlusspfiff in Düsseldorf von DAZN geliefert. Einfach auf der Plattform Ausschau halten. Wenn Ihr noch keine DAZN-Mitglieder seid: Monatlich zahlt Ihr 11,99 Euro. Oder Ihr bindet Euch mit dem Jahresabo gleich für zwölf Monate. Kostenpunkt: 119,99 Euro. Neukunden können den Streamingdienst erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratis-Probemonat.

Fortuna Düsseldorf - KSC (Karlsruher SC): 2. Liga heute im Liveticker

Nichts zum heutigen Zweitligaspiel verpassen werdet Ihr auch bei SPOX. Unser Liveticker hält Euch stets auf dem Laufenden, was bei Fortuna gegen KSC so passiert.

Fortuna Düsseldorf - KSC (Karlsruher SC): Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Düsseldorf:

Kastenmeier - M. Zimmermann, Danso, Krajnc, Koutris - Sobottka, Piotrowski, Prib, Borrello - Kownacki, Peterson

Voraussichtliche Aufstellung von Karlsruhe:

Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Wimmer - Gondorf, Breithaupt, Goller, Wanitzek, M. Lorenz - Gueye

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Erfolg kann die Fortuna in der aktuellen Tabelle gleich zwei Klubs hinter sich lassen - Holstein Kiel und den Hamburger SV - und damit den dritten Platz erobern. Dieser würde die Düsseldorfer zur Teilnahme an der Relegation im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga berechtigen. Allerdings: Die Kieler haben erst 28 Spiele absolviert! Die 2. Bundesliga wird am kommenden Wochenende mit dem 32. Spieltag fortgesetzt.