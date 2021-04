2. Liga heute live: Hannover 96 - Würzburger Kickers im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 heute die Würzburger Kickers zu einem Nachholspiel. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Highlights der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Das geht im gratis Probemonat von DAZN!

Hannover 96 gegen Würzburger Kickers: Termin, Ort, Infos

In der 2. Bundesliga steht am heutigen Donnerstag, 8. April, eine Nachholpartie des 25. Spieltags auf dem Programm: Hannover 96 empfängt die Würzburger Kickers. Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen. Dort sind wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

Ursprünglich hätten Hannover 96 und die Würzburger Kickers bereits am 14. März gegeneinander spielen sollen, das Spiel musste jedoch nach einem positiven Coronatest bei einem Spieler von Hannover 96 verschoben werden.

Gesichertes Mittelfeld gegen Abstiegskampf pur - so kann man die heutige Nachholpartie treffend beschreiben. Während Hannover 96 mit 36 Punkten als Zehnter sowohl mit dem Auf - als auch mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben dürfte, zieren die Kickers mit lediglich 16 Punkten das Tabellenende. Zum rettenden Ufer, sprich Platz 15, fehlen Würzburg bereits zehn Punkte. Um dem drohenden Abstieg noch zu entgehen zählt für die Gäste daher heute nur ein Sieg.

Hannover 96 drehte im ersten Spiel nach der Länderspielpause am vergangenen Samstag gegen den HSV einen 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3. Die Würzburger Kickers verloren bei Abstiegs-Mitkonkurrent SV Sandhausen. Noch vor der Partie stellten die Kickers Trainer Bernhard Trares frei. Bis auf weiteres übernehmen Sportvorstand Sebastian Schuppan und NLZ-Cheftrainer Ralf Santelli das Training der Mannschaft.

In der Hinrunde feierte Würzburg gegen Hannover (2:1) einen von bislang nur vier Saisonsiegen.

2. Liga heute live: Hannover 96 gegen Würzburger Kickers im TV und Livestream

Live und exklusiv wird das Spiel zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers heute von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga in der Saison 2020/21.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Übertragung mit einer kurzen Vorberichterstattung um 18.15 Uhr. Das Spiel kommentiert dann Roland Evers.

Im Livestream seid Ihr mithilfe der SkyGo-App (für Kunden mit TV-Abo) oder einem SkyTicket mit von der Partie.

Bereits 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr die Highlights der Partie bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt generell alle Highlights der Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga auf seiner Plattform.

Alle Highlights der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Sichere Dir hier den Gratismonat von DAZN!

2. Liga heute live: Hannover 96 gegen Würzburger Kickers im Liveticker

Wie bei allen Spielen der 2. Bundesliga ist SPOX auch heute wieder mit einem Liveticker ganz nah dran am Geschehen. In der Tagesübersicht findet Ihr alle unsere Liveticker für den heutigen Donnerstag!

Hier geht's zum Liveticker Hannover 96 - Würzburger Kickers.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle