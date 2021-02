Greuther Fürth - Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Tag geht es im Montagsspiel der 2. Liga zur Sache. Wir zeigen Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream der Partie zwischen Greuther Fürth und Holstein Kiel.

Greuther Fürth - Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Die Partie aus Fürth wird heute Abend leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung der 2. Bundesliga liegt beim Bezahlsender Sky.

Der Pay-TV-Sender überträgt auch die Partie zwischen den Kleeblättern und den Störchen am heutigen Abend. Los geht's mit der Übertragung auf Sky Bundesliga 1 HD um 20 Uhr. Kommentator der Partie ist Stefan Hempel.

Für 15 Euro habt ihr die Möglichkeit, Euch ein SkyTicket zu erwerben und die Partie bei Sky zu verfolgen. Bestandskunden können via SkyGo das Geschehen aus Franken auch von unterwegs verfolgen.

Greuther Fürth - Holstein Kiel: 2. Liga heute live: Uhrzeit, Ort, Datum

Datum: 22.02.2021

22.02.2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof l Thomas Sommer (keine Zuschauer zugelassen)

Sportpark Ronhof l Thomas Sommer (keine Zuschauer zugelassen) TV-Übertragung: Sky

Greuther Fürth - Holstein Kiel: 2. Liga heute im Liveticker

Wer das Topspiel im Kampf um die Aufstiegsplätze heute nicht am Fernseher mitverfolgen kann, der ist beim Liveticker von SPOX genau richtig. Ihr verpasst keine Szene beim Duell der Aufstiegsaspiranten und seid in nahezu Echtzeit beim Spiel dabei.

Hier geht's zum Liveticker zwischen Fürth und Kiel!

Greuther Fürth - Holstein Kiel heute live: Vorschau

Die Kieler sind in dieser Saison auswärts sind die Holsteiner eine Macht. Mit 22 Punkten führen sie die Auswärtstabelle der 2. Liga. Das Team von Trainer Ole Werner ist der einzige Verein in den ersten drei Profiligen in Deutschland, der auswärts in dieser Saison ungeschlagen ist.

Im Gesamtklassement sind Kiel und Fürth aktuell nur drei Punkte voneinander getrennt. Die Störche peilen als Dritter den Sprung an die Tabellenspitze an, während das Kleeblatt aus Fürth im Falle eines Heimerfolgs sogar am KSV vorbeiziehen könnte. Bei einem Sieg der Franken wäre das Spitzenquartett zudem punktgleich mit 42 Zählern vorne.

Stefan Leitl muss auf Stammkräfte verzichten, besonders schwer wiegen die Sperren gegen Sebastian Ernst und Paul Seguin, die ihrem Team im Topspiel damit nicht zur Verfügung stehen werden.

Greuther Fürth - Holstein Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Fürth: Burchert - Raum, Barry, Bauer, Meyerhöfer - Green, Sarpei, Stach - Tillman - Nielsen, Hrgota

Burchert - Raum, Barry, Bauer, Meyerhöfer - Green, Sarpei, Stach - Tillman - Nielsen, Hrgota Voraussichtliche Aufstellung von Kiel: Gelios - Kirkeskov, Thesker, Wahl, Dehm - Meffert - Reese, Lee, Mühling, Mees - Porath

2. Liga: Die Tabelle am 22. Spieltag