2. Liga: Kiel verpasst Platz zwei - Nürnbergs Krise immer schlimmer

Holstein Kiel hat in der 2. Bundesliga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Der Pokalschreck von Triple-Gewinner Bayern München kam bei Erstliga-Absteiger SC Paderborn über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus, eroberte aber zumindest den dritten Tabellenrang zurück.

Hannover 96 musste unterdessen im Aufstiegsrennen durch das 0:1 (0:0) beim Karlsruher SC einen herben Rückschlag hinnehmen. Der KSC rückte dagegen ins obere Tabellendrittel vor.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der unteren Tabellenregion bleibt der 1. FC Nürnberg seit dem Jahreswechsel weiterhin sieglos. Durch das 0:1 (0:0) im bayerischen Duell mit Jahn Regensburg müssen die Franken sich weiterhin nach unten orientieren. Dagegen verschaffte sich Darmstadt 98 durch seinen ersten Erfolg im neuen Jahr mit 2:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft.

Kiels Tor durch Marco Komenda (15.) war für den Sprung auf Platz zwei zu wenig. Chris Führich (2.) traf für den SCP, der mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld verharrt.

Hannover schlägt sich selbst - Jahn trifft beim Club spät

Hannover schlug sich in Karlsruhe durch ein Eigentor von Kingsley Schindler (65.) selbst und fiel hinter die Platzherren zurück. Karlsruhe hat nur noch vier Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Nürnberg kassierte drei Tage nach dem 2:5 gegen Hannover 96 die nächste Pleite auf eigenem Platz. Andreas Albers (87.) traf für den Jahn zum zweiten Auswärtserfolg der Saison, durch den die Oberpfälzer zunächst durchatmen können.

"Wir sind enttäuscht. Uns war klar, dass wir Regensburg nicht aus dem Stadion schießen können, denn man merkt, dass es momentan nicht gut für uns läuft, aber wir müssen das mit einer anderen Art Fußball kompensieren und einen Punch entwickeln", kommentierte FCN-Trainer Robert Klauß den neuerlichen Nackenschlag.

In Darmstadt brachte Sandhausens Abwehrroutinier Alexander Schirow die Gäste zwar schon nach 33 Sekunden in Führung. Doch die Hessen drehten nach großen Problemen in der Anfangsphase die Begegnung noch durch einen Doppelpack von Marvin Mehlem (36. und 48.).

2. Bundesliga: Die Tabelle