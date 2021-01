2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 15. Spieltag

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sprung an die Tabellenspitze zum Auftakt des 15. Spieltags verpasst. Nach einer turbulenten Partie verloren die Mittelfranken in Karlsruhe 2:3. Der SV Sandhausen schöpft dank eines 4:0 gegen Heidenheim wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Am Samstag kämpfen Hamburg und Kiel im Fernduell um Platz 1.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 15. Spieltag im Überblick.

2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 15. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 08.01.

18:30 Sandhausen 4:0 Heidenheim 08.01.

18:30 Karlsruher SC 3:2 SpVgg Greuther Fürth 09.01.

13:00 FC Sankt Pauli -:- Holstein Kiel 09.01.

13:00 1. FC Nürnberg -:- Hamburger SV 09.01.

13:00 VfL Osnabrück -:- Würzburger Kickers 10.01.

13:30 Jahn Regensburg -:- VfL Bochum 10.01.

13:30 SV Darmstadt 98 -:- Hannover 96 10.01.

13:30 SC Paderborn 07 -:- FC Erzgebirge Aue 11.01.

20:30 Eintr. Braunschweig -:- Fortuna Düsseld

Die Tabelle der 2. Liga