VfL Osnabrück gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen sich der VfL Osnabrück und der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach drei Siegen in Folge wollen die Gäste aus Karlsruhe in der Erfolgsspur bleiben. Mit dem VfL Osnabrück wartet allerdings eine schwer zu knackende Mannschaft auf den KSC. Der Aufsteiger rangiert nach neun Spielen mit 16 Punkten überraschend auf Platz fünf.

VfL Osnabrück vs. Karlsruher SC heute live: Ort und Anpfiff

Der VfL Osnabrück empfängt den Karlsruher SC am heutigen Samstag um 13 Uhr. Die Partie am 10. Spieltag der 2. Bundesliga wird im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück ausgetragen.

Aufgrund der hohen Coronazahlen sind auch im Dezember keine Zuschauer in Deutschlands Fußballstadien zugelassen.

2. Bundesliga: Die Samstagsspiele im Überblick

Neben dem Gastspiel des KSC in Osnabrück steigen am heutigen Samstag drei weitere Spiele in Liga zwei. Unter anderem trifft der kriselnde Aufstiegsfavorit HSV auf Hannover 96.

Anpfiff Heim Gast 13 Uhr VfL Osnabrück Karlsruher SC 13 Uhr Eintracht Braunschweig St. Pauli 13 Uhr Hamburger SV Hannover 96 13 Uhr Greuther Fürth 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - KSC heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Liga gesichert und zeigt somit auch das Einzelspiel des VfL Osnabrück gegen den Karlsruher SC. Alternativ könnt Ihr auch auf die Konferenz mit allen Spielen des Tages zurückgreifen.

Der Bezahlsender bietet seinen Kunden außerdem die Möglichkeit, das Geschehen in der 2. Bundesliga im Livestream zu verfolgen. Mit SkyGo könnt Ihr die Spiele auch unterwegs oder am Laptop beziehungsweise Computer verfolgen. Wer kein Abonnement hat, kann sich das Sportpaket mit dem SkyTicket buchen.

Sky ist keine Option? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse! Schon 40 Minuten nach Abpfiff der Partien in Deutschlands zweithöchster Spielklasse (gleiches gilt für die Bundesliga) könnt Ihr die Highlights ansehen. Darüber hinaus hat der Streamingdienst die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga im Programm.

Auch US-Sport (NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Kampfsport (UFC, WWE, Boxen) und Motorsport sind beim "Netflix des Sports" beheimatet. Das Angebot kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabonnement. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

2. Liga: VfL Osnabrück gegen KSC heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr zudem auf den ausführlichen Liveticker zurückgreifen, um bei der Partie des VfL Osnabrück gegen den KSC immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Hier entlang!

