2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 12. Spieltag

Holstein Kiel hat sich durch ein spätes Traumtor wieder an die Tabellenspitze und vor den HSV gesetzt. Fortuna Düsseldorf ist nach dem dritten Sieg in Folge wieder ein Aufstiegskandidat. Bereits am Dienstag hat der HSV wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 12. Spieltag im Überblick.

2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 12. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.12.

18:30 Hannover 96 2:0 VfL Bochum 15.12.

18:30 Hamburger SV 4:0 Sandhausen 15.12.

18:30 Heidenheim 0:0 Jahn Regensburg 15.12.

18:30 SpVgg Greuther Fürth 0:4 SV Darmstadt 98 16.12.

18:30 Würzburger Kickers abgesagt FC Sankt Pauli 16.12.

18:30 Holstein Kiel 1:0 1. FC Nürnberg 16.12.

18:30 Fortuna Düsseldorf 3:0 VfL Osnabrück 16.12.

18:30 SC Paderborn 07 2:2 Eintr. Braunschweig 17.12.

20:30 FC Erzgebirge Aue -:- Karlsruher SC

2. Liga: Die aktuelle Tabelle