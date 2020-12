Hamburger SV gegen SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Sandhausen muss am 12. Spieltag der 2. Bundesliga am heutigen Dienstag beim Hamburger SV ran. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Jetzt kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und alle Zweitliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sehen.

Hamburger SV - SV Sandhausen: Wann und wo wird gespielt?

Spielbeginn : Dienstag, 15.12.2020, 18.30 Uhr

: Dienstag, 15.12.2020, 18.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion (Hamburg), keine Zuschauer zugelassen

HSV gegen Sandhausen heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky Sport überträgt auch in dieser Spielzeit alle Spiele der 2. Bundesliga. Bereits um 18 Uhr Uhr startet die heutige Berichterstattung mit Moderator Peter Hardenacke. Auf Sky Sport 3 HD übernimmt dann pünktlich zum Anpfiff Kommentator Jörg Dahlmann.

Als Sky-Kunde habt Ihr zudem die Möglichkeit, die 2. Liga auch via SkyGo zu verfolgen. Mit SkyTicket, solltet Ihr kein Abonnement besitzen, habt eine weitere Möglichkeit das Spiel zu sehen. Dort könnt Ihr Euch einen monatlichen Zugang kaufen.

Wer kein Abonnement besitzt, aber die wichtigsten Szenen trotzdem schnell sehen möchte, ist auf DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst bietet sowohl zur 1. als auch zur 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an.

Hamburger SV vs. Sandhausen: SPOX-Liveticker

Wer kein Sky- oder DAZN-Abonnement hat, kann bei SPOX vorbei schauen. Wir tickern die Partie für Euch mit.

3. Liga: Der 12. Spieltag im Überblick

Datum Begegnung Ergebnis 15.12.2020, 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim - SSV Jahn Regensburg -:- Hamburger SV - SV Sandhausen -:- Hannover 96 - VfL Bochum -:- SpVgg Greuther Fürth - SV Darmstadt 98 -:- 16.12.2020, 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück -:- SC Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig -:- Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg -:- Würzburger Kickers - FC St. Pauli -:- 17.12.2020, 20.30 Uhr Erzgebirge Aue - Karlsruher SC -:-

HSV gegen SV Sandhausen: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, S. Ambrosius, Leibold - Heyer - Hunt, Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer

Es fehlen: David (nicht berücksichtigt), Gjasula (Nasenverletzung), Kwarteng (nicht berücksichtigt), Mickel (Bauchmuskelfaserriss), van Drongelen (Aufbautraining)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Röseler, Paurevic, Contento - Linsmayer, Nartey - Biada, Esswein - Keita-Ruel, K. Behrens

Es fehlen: Halimi (positiver COVID-19-Test), Kister (Knieverletzung), Zhirov (Knieverletzung)

Hamburger SV - SV Sandhausen: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.06.2020 2. Bundesliga Hamburger SV SV Sandhausen 1:5 15.12.2019 2. Bundesliga SV Sandhausen Hamburger SV 1:1 30.01.2019 2. Bundesliga Hamburger SV SV Sandhausen 2:1 12.08.2018 2. Bundesliga SV Sandhausen Hamburger SV 0:3

