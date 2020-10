2. Liga: Würzburger Kickers gegen SpVgg Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenschlusslicht Würzburg empfängt am 3. Spieltag der 2. Liga heute die Würzburger Kickers. Wo Ihr bei der Begegnung im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Würzburger Kickers gegen Fürth: Termin, Ort, Zuschauer

Die Partie der Spielvereinigung Greuther Fürth bei den Würzburger Kickers findet am heutigen Sonntag, 4. Oktober, um 13.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Flyeralarm-Arena in Würzburg.

Die gute Nachricht für alle Kickers-Fans: Die 7-Tage-Inzidenz ist stark zurückgegangen und liegt deutlich unter dem Grenzwert von 35. Somit sind für das Spiel gegen Fürth 2.600 Zuschauer zugelassen, also 20 Prozent der Gesamtkapazität.

Fürth bei den Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 2. Liga sind ausschließlich bei Pay-TV-Sender Sky live zu sehen. Dort habt Ihr die Wahl zwischen der Übertragung im TV und dem Livestream via Sky Go. Nicht-Abonnenten können auf Sky Ticket zurückgreifen.

Ab 13 Uhr werdet Ihr auf die Sonntagsspiele eingestimmt, pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr die Partie Würzburg gegen Fürth dann in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 oder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 verfolgen. Kommentiert wird die Begegnung von Torsten Kunde.

Alternativ könnt Ihr auf DAZN schon 40 Minuten nach Spielende die Highlights der Erst- und Zweitligaspiele sehen. Der Streamingdienst hat zudem jede Menge Livefußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Im Rahmen eines Probemonats könnt Ihr den Service kostenlos testen.

Auch SPOX versorgt Euch mit allem Wichtigen aus der 2. Liga: Zu sämtlichen Partien steht ein Liveticker bereit. Hier geht's zu Würzburg gegen Fürth.

Würzburg gegen Fürth: Voraussichtliche Aufstellungen

Marco Antwerpes, Nachfolger von Michael Schiele auf der Bank der Würzburger, muss bei seinem Debüt auf Hoffmann und Staude verzichten. Die Ausfallliste der Gäste ist mit unter anderem Mavraj, Barry, Seguin und Fink deutlich länger.

Würzburg : Giefer - Ronstadt, Douglas, Kwadwo, Feick - Sontheimer, Toko - Flecker, Herrmann - Baumann, Pfeiffer

: Giefer - Ronstadt, Douglas, Kwadwo, Feick - Sontheimer, Toko - Flecker, Herrmann - Baumann, Pfeiffer Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, M. Bauer, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

2. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick

Zeitgleich ist auch Tabellenführer HSV im Einsatz, der auf die zweitplatzierten Gäste aus Aue trifft. Am Montag steht das Duell Nürnberg gegen Darmstadt an.

Termin Heim Auswärts 2. Oktober, 18.30 Uhr Sandhausen FC Sankt Pauli 2. Oktober, 18.30 Uhr VfL Bochum VfL Osnabrück 3. Oktober, 13 Uhr Jahn Regensburg Karlsruher SC 3. Oktober, 13 Uhr Hannover 96 Eintr. Braunschweig 3. Oktober, 13 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 4. Oktober, 13.30 Uhr Würzburger Kickers SpVgg Greuther Fürth 4. Oktober, 13.30 Uhr Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf 4. Oktober, 13.30 Uhr Hamburger SV FC Erzgebirge Aue 5. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98

2. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Als eines von drei Teams haben die Kickers noch keinen einzigen Punkt gesammelt. Sowohl gegen Aue als auch gegen Düsseldorf setzte es Niederlagen.