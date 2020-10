2. Liga: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fortuna Düsseldorf ist ganz schwach in die Saison gestartet, am 6. Spieltag der 2. Liga geht es gegen den 1. FC Heidenheim. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Schon 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr die Highlights zu allen Spielen der 2. Liga auf DAZN sehen. Jetzt den kostenlosen Testmonat sichern und nichts verpassen!

Düsseldorf gegen Heidenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Fortuna aus Düsseldorf begrüßt am heutigen Freitag, 30. Oktober, den 1. FC Heidenheim. Los geht's um 18.30 Uhr in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf.

Auf die Unterstützung der Fans muss die Fortuna verzichten. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen mussten wir schon länger damit rechnen, dass wir vor leeren Rängen spielen würden", sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann.

Es sei dennoch enttäuschend, "dass wir in unserem Wohnzimmer auf die Unterstützung unserer Fans verzichten müssen". Schon die Partie gegen Regensburg fand als Geisterspiel statt.

2. Liga: Düsseldorf gegen Heidenheim heute live im TV und Livestream

Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte aller Zweitligaspiele inne und überträgt folglich auch das heutige Gastspiel der Heidenheimer in Düsseldorf. Um 18 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Moderator Hartmut von Kameke.

Im Anschluss habt Ihr die Wahl zwischen der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Toni Tomic. Zugreifen könnt Ihr als Abonnent sowohl auf eine Übertragung im TV als auch auf den Livestream via Sky Go.

Die Highlights der 2. Liga gibt es auf DAZN bereits 40 Minuten nach Spielende. Der Streamingdienst hat neben den Höhepunkten aus Liga eins und zwei auch eine Vielzahl von Livespielen im Angebot: Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und vieles mehr stehen im Portfolio. Im Testmonat könnt Ihr die Auswahl kostenlos testen.

© imago images / Eibner

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim heute im Liveticker

Ohne Sky-Abo müsst Ihr nicht auf Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Heidenheim verzichten. Das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX versorgt Euch mit allen Infos aus dem deutschen Profifußball. Somit steht auch ein ausführlicher Ticker zur heutigen Begegnung von F95 bereit.

Hier kommt Ihr zum Liveticker der Partie Fortuna gegen Heidenheim.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht vom heutigen Tag.

2. Liga: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Spannung ist auch im zweiten Freitagsspiel in der 2. Liga geboten: Tabellenführer HSV empfängt im Stadtduell den Rivalen vom FC St. Pauli.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 30.10.2020 18:30 Fortuna Düsseldorf Heidenheim 30.10.2020 18:30 Hamburger SV FC Sankt Pauli 31.10.2020 13:00 SC Paderborn 07 Jahn Regensburg 31.10.2020 13:00 FC Erzgebirge Aue Holstein Kiel 31.10.2020 13:00 VfL Osnabrück Sandhausen 31.10.2020 13:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg 1.11.2020 13:30 SpVgg Greuther Fürth Hannover 96 1.11.2020 13:30 Karlsruher SC SV Darmstadt 98 1.11.2020 13:30 Würzburger Kickers VfL Bochum

2. Liga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Düsseldorf hat als klares Saisonziel die direkte Rückkehr in die Bundesliga ausgegeben, danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus. Nach fünf Spieltagen haben die Rheinländer erst vier Punkte auf dem Konto.