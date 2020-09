2. Liga: Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nordduell in der 2. Liga: Eintracht Braunschweig empfängt Holstein Kiel. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Partie und zur Übertragung im TV und Livestream.

Das letzte Spiel von Eintracht Braunschweig bei den Kielern steht in keiner guten Erinnerung. Das 2:6 aus Mai 2018 besiegelte den Abstieg des BTSV aus der 2. Bundesliga. Nach zwei Saisons in der 3. Liga sind die Braunschweiger Löwen nun wieder in der zweithöchsten Fußballliga.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel: Uhrzeit, Ort

Anpfiff zur heutigen Partie ist um 13 Uhr. Das Eintracht-Stadion dient für das Spiel als Austragungsort. Mehr als 2000 Zuschauer werden bei der Partie vor Ort sein.

© imago images / Claus Bergmann

2. Liga: Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der 2. Liga gesichert. Mit Moderator Peter Hardenacke startet die Berichterstattung um 12.30 Uhr, ab 13 Uhr übernimmt dann Kommentator Sven Haist.

Zudem bietet Sky seinen Kunden via SkyGo oder mit dem SkyTicket, solltet Ihr kein Abonnement besitzen, einen Livestream an. Mit SkyTicket könnt Ihr Euch einen monatlichen Zugang kaufen.

Alternativ könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN sehen. Auch in der Bundesliga bietet DAZN die Spielzusammenfassungen an. Neben den Highlight-Formaten zeigt DAZN 40 Spiele der Bundesliga live in voller Länge gezeigt.

Neben deutschem Fußball hat DAZN auch die komplette Serie A, Ligue 1, LaLiga und Europa League Programm. Es wird aber noch besser: DAZN zeigt über 100 Spiele der Champions League pro Saison. Das DAZN-Abo ist für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr erhältlich.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga heute im Liveticker verfolgen

SPOX hat zu jeder Partie der 2. Liga einen Liveticker im Angebot, so auch zu BTSV gegen die Störche. SPOX bietet auch einen Konferenzticker an.

Eintracht Braunschweig vs. Holstein Kiel: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Eintracht Braunschweig siegte zuletzt 2009 gegen Holstein Kiel. Zuletzt gab es für den BTSV nichts gegen die Störche zu holen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 13.05.2018 6:2 2. Bundesliga 08.12.2017 0:0 DFB-Pokal (1. Runde) 11.08.2017 2:1 3. Liga 21.04.2010 1:1 3. Liga 08.08.2009 2:1

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag

Am ersten Spieltag verlor Eintracht Braunschweig mit 0:2 beim 1. FC Heidenheim.