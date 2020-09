2. Bundesliga: Die Samstags-Partien des 1. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die zweite Bundesliga ist zurück Am heutigen Samstag geht es mit den Partien des 1. Spieltages weiter. SPOX verrät, welche Spiele anstehen und wo Ihr diese im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Am heutigen Samstag finden drei Spiele statt. Hannover 96 empfängt den Karlsruher SC, der SV Darmstadt 98 ist beim SV Sandhausen zu Gast und die Würzburger Kickers treffen auf Erzgebirge Aue. Bereits gestern spielten der HSV gegen Düsseldorf und Regensburg gegen den 1. FC Nürnberg.

Datum Begegnung Ergebnis 18.09.2020, 18:30 Uhr Hamburger SV : Fortuna Düsseldorf 2:1 18.09.2020, 18:30 Uhr SSV Jahn Regensburg : 1. FC Nürnberg 1:1 19.09.2020, 13 Uhr Hannover 96 : Karlsruher SC -:- 19.09.2020, 13 Uhr SV Sandhausen : SV Darmstadt 98 -:- 19.09.2020, 13 Uhr Würzburger Kickers : Erzgebirge Aue -:- 20.09.2020, 13:30 Uhr 1. FC Heidenheim : Eintracht Braunschweig -:- 20.09.2020, 13:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth : VfL Osnabrück -:- 20.09.2020, 13:30 Uhr Holstein Kiel : SC Paderborn 07 -:- 21.09.2020, 20:30 Uhr VfL Bochum : FC St. Pauli -:-

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die 2. Bundesliga live im TV und Livestream

Wie schon im vergangenen Jahr laufen auch zur Spielzeit 2020/21 alle Partien des deutschen Unterhauses live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky Sport. Heute Nachmittag werden die drei Begegnungen auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 HD - 5 HD laufen die Einzelspiele, die Samstags-Konferenz kann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD abgerufen werden. Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden via SkyGo auch einen Livestream an. Nicht-Kunden können sich via SkyTicket einen 30 Tage gültigen Zugang erwerben.

2. Bundesliga: SPOX-Liveticker

Selbstverständlich tickern auch wir bei SPOX die Partie für Euch mit. Hier könnt Ihr Euch ebenfalls zwischen Konferenz und Einzelspiel entscheiden.

2. Bundesliga: Die Tabelle 19/20