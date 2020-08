Vitesse Arnheim gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf tritt am heutigen Freitag, den 28. August, zum Testspiel gegen Vitesse Arnheim an. Wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Fortuna-Testspiel: Wann und wo findet die Partie statt?

Anstoß der Partie gegen Vitesse Arnheim ist am heutigen Freitag um 18 Uhr. Gespielt wird im Rahmen des Trainingslagers des Zweitligisten im niederländischen Venlo.

Vitesse - Fortuna Düsseldorf: Das Testspiel live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Spiels im Fernsehen findet nicht statt. Der Verein bietet aber einen kostenlosen Livestream der Partie an.

Fortuna Düsseldorf: So lief bisher die Saisonvorbereitung

Die Fortuna behielt in ihren bisherigen Spielen bisher die weiße Weste. Gegen Vitesse wollen die Düsseldorfer den dritten Sieg im dritten Spiel einstreichen.

Datum Heim Gast Ergebnis 12. August TSV Meerbusch Fortuna Düsseldorf 0:5 16. August Fortuna Düsseldorf VfL Bochum 1:0 22. August Vitesse Arnheim Fortuna Düsseldorf -:-

Fortuna Düsseldorf: Die Zu- und Abgänge vor der Saison

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga musste die Fortuna personell einiges verändern. Vor allem der Abgang von Kaan Ayhan dürfte schmerzen. Der Abwehrchef verließ den Verein für 2,5 Millionen Euro in Richtung Sassuolo.

Zudem kehrte auch Linksverteidiger Niko Gießelmann dem Klub den Rücken. Er spielt in der kommenden Saison für Union Berlin. Ebenfalls gingen die Leihen von unter anderem Aymen Barkok, Erik Thommy, Kasim Adams, Steven Skrzybski und Mathias "Zanka" Jörgensen zu Ende.

Als Ersatz in der Innenverteidigung soll jetzt Kevin Danso fungieren. Der Österreicher wurde für ein Jahr vom FC Augsburg ausgeliehen. Die Lücke auf der linken Abwehrseite soll von Florian Hartherz geschlossen werden, der ablösefrei von Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld verpflichtet wurde. Königstransfer der Düsseldorfer in diesem Sommer ist Jakub Piotrowski. Der ehemalige polnische U21-Nationalspieler kam für 500.000 Euro vom KRC Genk und soll in der Mittelfeldzentrale die Fäden ziehen.

© imago images / Laci Perenyi

2. Bundesliga: Auftaktprogramm der Fortuna

Düsseldorf muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Ingolstadt ran, der nur knapp in der Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste. Zum Ligaauftakt gibt es dann gleich einen Knaller: Die Fortuna tritt am 1. Spieltag im Volksparkstadion zum Spiel gegen den HSV an.