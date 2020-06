2. Liga: SV Darmstadt gegen Hannover 96 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hannover 96 gastiert heute in der 2. Liga beim SV Darmstadt. SPOX verrät Euch alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darmstadt vs. Hannover 96: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen Darmstadt und Hannover findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. Wie in allen Spielen werden auch hier keine Zuschauer einen Zutritt haben.

Wer das Spiel pfeifen wird, ist noch offen. Der DFB gibt die Ansetzungen erst im Laufe des Tages bekannt.

2. Bundesliga: Darmstadt 98 gegen Hannover 96 heute im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Pay-TV Anbieter zeigt das Spiel dabei sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den weiteren Begegnungen am heutigen Sonntagnachmittag.

Zudem bietet der Pay-TV-Anbieter via SkyGo allen Abonnenten einen kostenpflichtigen Livestream an. Wer kein Abonnement besitzt, kann auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Darmstadt 98 vs. Hannover 96: Die 2. Liga heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbildmaterial? Kein Problem, wir halten Dich mit unserem Liveticker zur Partie stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Ticker Darmstadt gegen Hannover.

In unserem Liveticker-Kalender findest Du neben einer Konferenz mit allen vier Spielen am heutigen Samstagnachmittag zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Darmstadt 98 gegen Hannover 96: Die letzten Duelle im Überblick

Das Hinspiel entschieden die Lilien mit 2:1 für sich. Ob dies auch heute gelingen wird?

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 25.11.2019 1:2 Bundesliga 23.01.2016 1:2 DFB-Pokal (2. Runde) 27.10.2015 2:1 Bundesliga 15.08.2015 2:2 2. Bundesliga 14.02.1993 0:0

2. Bundesliga: Die Tabelle vor Darmstadt vs. 96